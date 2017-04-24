Глава Крыма требует отставки ректора Крымского федерального университета

Симферополь, , 11:58 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов инициировал проведение заседания наблюдательного совета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Заседание состоится 5 мая, а основным вопросом повестки дня станет эффективность «эффективности проводимой политики в сфере образования, научной инновационной деятельности и недоверии ректору университета Доничу Сергею Георгиевичу».

Также сегодня, 24 апреля, у главного корпуса вуза несколько десятков человек вышли на пикет с требованием отставки Донича с поста ректора: участники акции, представившиеся студентами, заявили о низком уровне стипендий, отвратительных условиях в общежитиях.

«Мы согласны с мнением Сергея Аксёнова, с его позицией. Нужно что-то менять. Финансирование, мне кажется, распределяется не так, как должно распределяться. Очень плачевное состояние в общежитиях, ремонт делаем сами. Можно долго перечислять. По спорту тоже все очень плохо. Я бы сказал, что рыба гниет с головы, но не буду. Думаю, что смена ректора даст многое», — цитирует «Крыминформ» одного из участников акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах отставки Донича с поста ректора КФУ стало известно на прошлой неделе.

«Считаю, что господину Доничу нужно самостоятельно написать заявление об увольнении», — заявил ранее Сергей Аксенов, добавив, что иначе намерен добиваться его отставки на федеральном уровне.

«Могу сказать, что дальше так дела продолжаться в Крымском федеральном университете не могут, ситуация требует кардинальных изменений. Доверия к политике ректора и к нему самому, к большому сожалению, нет», — подчеркнул глава Крыма. В числе претензий к ректору — низкий процент исполнения федеральной целевой программы, квалификация сотрудников вуза.

Сергей Донич является ректором Крымского федерального университета им. Вернадского с 2014 года, до этого работал на посту заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Сам Донич заявления о сложении полномочий ректора не писал

Отметим, что ранее ректор сменился в Севастопольском государственном университете — Валерий Кошкин покинул этот пост, вуз возглавил доктор политических наук Владимир Нечаев. Смену ректора в Минобрнауки РФ объяснили плановой ротацией.

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