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В финале украинского шоу «Голос страны» победил православный священник

Культура

Александр Клименко — клирик Бориспольской епархии

Киев, 24 апреля 2017, 10:45 — REGNUM  Победителем суперфинала вокального шоу «Голос страны», который проходил на Украине, стал протоиерей Украинской православной церкви Александр Клименко, сообщили 24 апреля в пресс-службе религиозной организации.

Финальное выступление седьмого сезона состоялось 23 апреля, участвовали четыре конкурсанта. Клименко выступил с композицией Николая Мозгового «Материнская любовь».

Кроме Клименко (от Тины Кароль) выступили Вера Кекелия (Сергей Бабкин), Анна Кукса (Джамала) и Ингрет Костенко (Алексей Потапенко).

«Победителем шоу по результатам телефонного и SMS-голосования телезрителей стал протоиерей Александр Клименко», — сообщили в пресс-службе.

Кароль давала протоиерею уроки вокала в течение месяца. «Победитель не только завоевал звание «Голоса страны», но и получил в подарок трехмесячную ротацию на радио «Хит ФМ» и квартиру в Киеве», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что протоиерей Александр Клименко — клирик Бориспольской епархии, возглавляет епархиальный отдел «Церковь и культура». Он является настоятелем Свято-Троицкого храма (село Недра, Киевская область, Украина), настоятелем Софрониевского прихода города Березани (Киевская область).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка считает несправедливым, что украинцы будто бы вынуждены жить в своей стране в состоянии гетто и якобы их принуждают любить все русское в ущерб украинскому. «Меня возмущает, когда Украину заставляют любить «русский мир» больше, чем украинский», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Олег Скрипка как яркое проявление майдана головного мозга

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