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75% граждан РФ поддержали отказ транслировать «Евровидение»: опрос

Культура

Опрос ВЦИОМ

Москва, 24 апреля 2017, 10:18 — REGNUM  Решение «Первого канала» отказаться от трансляции конкурса «Евровидение-2017» поддержали 75% жителей России. Не согласны с позицией руководства канала выразили 18% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За пять лет число граждан, хоть раз смотревших «Евровидение», несколько выросло. Так, если в 2012 году о том, что видели трансляции песенного конкурса, сообщали 76%, то в 2017 г. — 82% жителей России.

Доля постоянных конкурса не изменилась — это по-прежнему 19% (среди женщин (25%), респондентов в возрасте 60 лет и старше (28%) эта доля заметно выше, чем среди мужчин (12%) и 18−24-летних (13%), а также 25−24летних (9%)).

Никогда не смотрели «Евровидение» 17% респондентов.

Опрос проведен 17−18 апреля 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины запретили въезд для участия в конкурсе «Евровидение-2017» российской певице Юлии Самойловой. В свою очередь руководство «Первого канала» заявило, что отказывается показывать конкурс по ТВ.

Отметим, организаторы конкурса предупредили, что отказ от трансляции может грозить России запретом на участие в следующем конкурсе в 2018 году.

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Конкурс «Евровидение»
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