Людмила Лис, , 00:51 — REGNUM

Когда французский поэт Шарль Бодлер решил применить присущую ему особую чувствительность в критике искусства, он сказал, что восхищающий его Делакруа никогда не перестанет возбуждать в нем страсть. «Этот человек, — писал в ссылке поэт, — иногда придает мне желание вернуться в прошлое, чтобы испытать очарование момента, когда я еще ничего не знаю о будущем». То, на что, возможно, не отважился в своем творчестве сам Бодлер, то, чего не существует больше в ХХI веке, — воплощено в жизнь на холсте 1830 года «Свобода, ведущая народ». Эта картина, пожалуй, является самым знаменитым произведением художника-романиста Эжена Делакруа. Художник создал ее по мотивам французской революции 1830 года, которая положила конец Реставрации Бурбонов. «Если я не сражался за Родину, то я хотя бы буду для неё писать», — утверждал он в письме брату, работая над полотном.

Страшно подумать, сколько памятников и произведений искусства погубили революции. (Эжен Делакруа)

На картине изображена женщина, символизирующая свободу. На голове у неё — фригийский колпак, в руках — флаг республиканской Франции и ружьё. Обнаженная грудь символизирует самоотверженность французов. Фигуры вокруг Свободы — рабочий, буржуа, подросток — символизируют единство французского народа во время июльской революции. Некоторые искусствоведы и критики предполагают, что мужчина в цилиндре слева от главной героини — это сам художник.

В 2013 году 28-летняя женщина из Па-де-Кале, посетительница музея в Лувре, ранее выступавшая в поддержку ассоциации «Инженеры и архитекторы за правду об 11 сентября» (АЕ911 — сокращение на английском языке, — ред.), считавших обрушение башен-близнецов в Нью-Йорке результатом контролируемого сноса зданий, а не терактом исламистов-радикалов, исписала эту картину черным маркером. Женщина немедленно была арестована, а картина отправлена на реставрацию. Психиатр, предоставленный прокуратурой, после проведения экспертизы установил, что арестантка нуждается в психиатрической помощи, и ее немедленно надо отправить в больницу. Интересно, что у Делакруа есть картина «Сумасшедшая», которую он написал, увлеченный серией портретов «Сумасшедшие» своего друга и художника Жерико, который написал самых разных сумасшедших — страдающих клептоманией, страстью к азартным играм и прочими психическими расстройствами. Так что одна сумасшедшая сыграла важную роль в становлении Делакруа как художника, а другая чуть было спустя 200 лет не погубила его лучшую картину.

Реставраторы музея быстро восстановили блеск и целостность картины, потому что, к счастью, она была покрыта лаком. «Свобода» была представлена общественности уже на следующий день, правда, под усиленной защитой. Как бы то ни было, история эта доказывает, что воздействие картины на людей очень сильное, и поврежденная психика не выдерживает эмоций, возникающих при созерцании шедевра.

Эжен Делакруа родился под Парижем 26 апреля 1798 года в семье состоятельного чиновника и политического деятеля Шарля Делакруа. Его мать Виктория, видимо, подала повод, и отцом художника в свете считали кого угодно, только не Шарля. Злые языки утверждали, что отцом мальчика был сам Наполеон, но если и не он, то, может быть, наполеоновский министр иностранных дел Шарль Талейран. Мальчик рос бедовым, казалось, он с детства играл со смертью. Однажды он чуть не повесился на холщевом мешке, нечаянно обмотав его вокруг шеи; в другой раз — над его кроваткой вспыхнул пожар — загорелась москитная сетка; купаясь в озере Бордо, он чуть не утонул; наконец, в исследовательских целях попробовал на вкус краску-медянку, разумеется, мог бы отравится, но ему и на этот раз повезло, он остался жив, потому что мир не мог лишиться такого крупного художника.

После поступления в лицей Людовика Великого Эжен остепенился, его неуемная энергия была направлена в мирное русло. Он проявил большие способности в словесности и живописи. Его мать была из семьи знаменитых краснодеревщиков, любовь к живописи мальчик унаследовал от нее. Брат матери брал его с собой в Нормандию, там Эжен, глядя, как дядя рисует с натуры, постепенно и сам проникся страстью к этому занятию.

Лень, конечно, наибольшая помеха к развитию наших способностей. (Эжен Делакруа)

Отец Эжена умер, когда ему было всего 7 лет. В 1814 году умерла и мать. В 16 лет Эжен Делакруа остался сиротой. Ему нужно было решать, как жить дальше, и юноша поступил в мастерскую классициста Герена, а с 1816 года Делакруа стал учеником его Школы изящных искусств. Эжен работал до изнеможения — писал обнаженную натуру и делал списки с гипсовых слепков. Таким образом он освоил технику рисунка в совершенстве. Вскоре он подружился с молодым художником Теодором Жерико, который оказал на Эжена огромное влияние. Картина Жерико «Плот Медузы» положила начало французскому романтизму. Делакруа позировал Жерико, композиция рождалась на его глазах и сломала все представления молодого человека о классической живописи. Позднее Делакруа вспоминал, что, когда увидел законченную работу, то «в восторге бросился бежать, как сумасшедший, и не мог остановиться до самого дома». Жерико был негативным духовидцем, и от его влияния Делакруа трудно было оправиться.

В конце 1822 года Делакруа пишет свою первую полноценную картину «Ладья Данте». Успеха она не имела. Через два года художник выставил в Салоне свою вторую картину «Резня на Хеосе», описывающую ужасы войны Греции за независимость. 11 апреля 1822 года турки расправились с жителями острова Хиос за то, что они поддержали «сепаратистов». По приказу турецкого паши убивали даже грудных детей, не говоря уже о юношах и мужчинах, а также женщин старше 40 лет. 25 тыс. человек были убиты, 45 тыс. проданы в рабство. Те, кто не успели убежать, были насильно обращены в ислам. Многие критики, включая Бодлера, обвинили Делакруа в излишнем натурализме. Утонченные французы не могли принять художественную правду, вызывающую глубоки эмоции. Но через несколько лет и сами французы покажут всему миру, на что они способны.

У большинства людей ум остается запущенной почвой почти в течение всей жизни. (Эжен Делакруа)

Следующей работой, выставленной в Салоне, Делакруа показал, что нашел свою индивидуальность, и ему нет никакого дела до заносчивых критиков. «Смерть Саданапала» обвиняли уже в смаковании жестокости и чуть ли не в богохульстве. «Свобода, ведущая народ», известная также как «Свобода на баррикадах» стала последней в череде его бунтарских работ. Он стал искать новый стиль. В 1832 году он едет в Марокко в составе дипломатической миссии. Эта поездка сильно повлияла на его дальнейшее творчество. Африка, которая ранее представлялась ему яркой и дикой, на самом деле оказалась патриархальной и тихой. В поездке он сделал сотни эскизов, которые потом долго использовал в своей работе. «Свадьба в Марокко», «Султан Марокко», «Львиная охота», «Алжирские женщины» стали одними из самых известных произведений великого французского художника.

По возвращении во Францию Делакруа стал получать официальные заказы, и его материальное положение улучшилось. Он работал в Бурбонском и Люксембургском дворцах, расписывал потолки в Лувре. 12 лет художник посвятил созданию фресок на западной стене церкви Сен-Сюльпис (1849−1861). «Мое сердце, — писал он о работе над фресками, — всегда начинает учащенно биться, когда я остаюсь лицом к лицу с огромной стеной, ожидающей прикосновения моей кисти».

Живопись — неболтливое искусство, и в этом, по-моему, ее немалое достоинство. (Эжен Делакруа)

В 1835 году у него началась болезнь горла, которая постепенно свела его в могилу. Но он долго боролся с ней с помощью оптимизма и присущего ему остроумия. Долгие годы ему это удавалось. Он был завсегдатаем различных собраний и знаменитых салонов Парижа. Его костюмы и манеры приводили всех в восторг, многие хотели бы дружить с ним поближе, но его частная жизнь всегда оставалась тайной.

1855 год оказался для художника знаменательным. Во-первых, его наградили орденом Почетного легиона, а во-вторых, в рамках Всемирной парижской выстави, была организована персональная выставка Делакруа. Однако, выставка огорчила художника, потому что показала, что публика помнит Делакруа по его старым, полным страсти работам и совсем ничего не знает и не хочет знать об его фресках. Законченные в 1861 году фрески, имевшие важное значение для самого художника, остались практически незамеченными охладевшими к религии французами.

От всех живописных школ, независимо от их характера, всегда будут требовать, чтобы их произведения волновали душу, возвышали и просвещали ум. (Эжен Делакруа)

Испытав разочарование, художник стал угасать. Сумевший преобразовать бунт в смирение и примирившийся с Богом Делакруа был наказан тем, что в конце своего земного пути видел, как его ранние картины продолжают свою собственную жизнь, поддерживая в людях страсть, которая давно уже покинула самого мастера. Он скончался в своей квартире в Париже 13 августа 1863 года в возрасте 65 лет. Теперь в этой квартире в 6-м округе Парижа находится Национальный музей, где каждый за 6 евро может прикоснуться к тайне великого французского художника. В Лувре есть целый картинный зал, посвященный Делакруа, в честь него назван кратер на Меркурии, репродукции его картин используются теперь в разных целях, и что сказал бы об этом сам художник, никого не интересует.

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