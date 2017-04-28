Серджо Леоне и Клинт Иствуд в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 07:15 — REGNUM Проект «Иноекино» устраивает ретроспективу фильмов Серджо Леоне. «За пригоршню долларов» (28 апреля, в 19.30), «На несколько долларов больше» (29 апреля в 17.30) и «Хороший, плохой, злой» (30 апреля в 17.30) будут показаны в оригинале с русскими субтитрами в кинотеатре «Колизей».

Сюжет для своего первого спагетти-вестерна Серджо Леоне «позаимствовал» из фильма «Телохранитель» Акиры Куросавы. Самураев сменили ковбои, а Японию — Дикий Запад. Впоследствии создатели «Телохранителя» подали на Леоне в суд, в результате чего получили пятнадцать процентов от проката вестерна. Как позже признался Куросава, фильм «За пригоршню долларов» принес ему больше денег, чем «Телохранитель».

Картина завоевала сердца зрителей и принесла популярность не только новому жанру, но и Клинту Иствуду, сыгравшему здесь одну из своих первых главных ролей.

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