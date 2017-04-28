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Спагетти-вестерны Серджо Леоне на киноэкране Петербурга

Культура

Стартует ретроспектива «Долларовой трилогии»

Клинт Иствуд в роли «Безымянного»
Иллюстрация: Цитата хф «За пригоршню долларов», 1964, США
Клинт Иствуд в роли «Безымянного»

Санкт-Петербург, 28 апреля 2017, 09:11 — REGNUM  Сегодня, 28 апреля, «Долларовая трилогия», в далеких 70-х прославившая Клинта Иствуда, вновь предстанет вниманию петербуржцев на большом экране. Проект «Иноекино» устраивает ретроспективу фильмов Серджо Леоне в кинотеатре «Аврора».

Во всех трех фильмах роль главного героя исполняет Клинт Иствуд. И хотя отсылок к тому, что это один и тот же персонаж, нет, все же «человек без имени» обладает схожими чертами в каждой из картин. Немало над образом персонажа поработал и сам актер. Например, сигары, по которым с легкостью узнается «незнакомец», Иствуд приобрел самостоятельно. А вот знаменитый прищур появился абсолютно случайно: из-за яркого солнца и высоко поднятых прожекторов на съёмочной площадке.

Герой Клинта Иствуда завоевал популярность как среди зрителей, так и среди создателей кино. Во многих фильмах, среди которых и «Звездные войны», встречаются отсылки к персонажу.

Первый из трилогии фильм «За пригоршню долларов» стартует сегодня в 19.30. «На несколько долларов больше» появится на экране 29 апреля в 19.00. Показ картины «Хороший, плохой, злой» — 30 апреля в 18.00.

Читайте ранее в этом сюжете: Серджо Леоне и Клинт Иствуд в Екатеринбурге

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