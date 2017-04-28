«Долларовая трилогия» Леоне возвращается в кинотеатр

Москва, , 11:03 — REGNUM Московский кинотеатр «Формула Кино Горизонт» представит вниманию зрителя легендарную «Долларовую трилогию» Серджо Леоне. Показ проводится проектом «Иноекино» и стартует уже сегодня, 28 апреля.

Первый из трилогии фильм «За пригоршню долларов» стал «родоначальником» жанра спагетти-вестерн. «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой» окончательно утвердили новое направление в индустрии кино. Неправдоподобная меткость героев, большое количество крупных планов, акцент на визуальный ряд и палящее солнце пустыни завоевали сердца многих зрителей. Серджо Леоне остается лучшим режиссером данного поджанра вестерна и стал «учителем» для таких известных создателей кино, как Квентин Тарантино и Стивен Кинг.

Уже сегодня, 28 апреля, в 19.30 на большом экране появится картина «За пригоршню долларов». Показ фильма «На несколько долларов больше» начнется 29 апреля в 19.30, а «Хороший, плохой, злой» — 30 апреля в 18.00.

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