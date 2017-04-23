Фестиваль света в Санкт-Петербурге: буйство красок на новом стадионе

Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM На Крестовском острове Санкт-Петербурга вечером 22 апреля состоялся масштабный Фестиваль света. Он проходил в городе уже в третий раз, но впервые фасадом для 3D-шоу стало самое главное спортивное сооружение города — стадион «Санкт-Петербург Арена», который в тот же день принял свой первый официальный футбольный матч. Зрительской площадкой для светового представления стала пешеходная зона перед центральным входом стадиона.

Шоу было посвящено истории спорта и футбола, а также образу Санкт-Петербурга, который в ближайшие месяцы станет одной из столиц мирового футбола, приняв матчи Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира 2018 года. На фестивале присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Используемые в проекте приемы представляли сочетание 3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, а также пиротехнического представления. Четыре блока шоу на Крестовском острове сопровождались фейерверками, музыкальными выступлениями и интерактивным вовлечением зрителей.

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