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Фестиваль света в Санкт-Петербурге: буйство красок на новом стадионе

Культура

Фасадом для светового представления стало главное спортивное сооружение города — стадион «Санкт-Петербург Арена»

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Фестиваль света в Санкт-Петербурге
© Валентин Илюшин
Фестиваль света в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 23 апреля 2017, 10:44 — REGNUM  На Крестовском острове Санкт-Петербурга вечером 22 апреля состоялся масштабный Фестиваль света. Он проходил в городе уже в третий раз, но впервые фасадом для 3D-шоу стало самое главное спортивное сооружение города — стадион «Санкт-Петербург Арена», который в тот же день принял свой первый официальный футбольный матч. Зрительской площадкой для светового представления стала пешеходная зона перед центральным входом стадиона.

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Фестиваль света в Санкт-Петербурге
© Валентин Илюшин
Фестиваль света в Санкт-Петербурге

Шоу было посвящено истории спорта и футбола, а также образу Санкт-Петербурга, который в ближайшие месяцы станет одной из столиц мирового футбола, приняв матчи Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира 2018 года. На фестивале присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Используемые в проекте приемы представляли сочетание 3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, а также пиротехнического представления. Четыре блока шоу на Крестовском острове сопровождались фейерверками, музыкальными выступлениями и интерактивным вовлечением зрителей.

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Фестиваль света в Санкт-Петербурге
© Валентин Илюшин
Фестиваль света в Санкт-Петербурге

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regnum author Валентин Илюшин
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