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В Ялте открыли памятник президенту США Франклину Рузвельту

Культура

Бюст был изготовлен ещё в середине XX века и все это время находился в архивах

Ялта, Крым, 22 апреля 2017, 15:54 — REGNUM  

В Ялте торжественно открыли памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту. Церемония открытия, на которой присуствовал мэр города Андрей Ростенко, состоялась сегодня, 22 апреля.

Церемония открытия памятника была приурочена к традиционному Дню улицы Рузвельта.

«Памятник установлен с учетом заслуг Франклина Рузвельта в сохранении мира в XX веке», — сказал Ростенко на церемонии открытия.

Оказывается, бюст Рузвельта был изготовлен севастопольским скульптором ещё в середине XX века, все это время он хранился в музейных архивах.

Мэр Ростенко отметил, что открыть памятник предложила общественность города.

«Я поддержал эту идею и ставлю перед собой задачу полностью восстановить и сделать улицу Рузвельта одной из самых уютных и желанных для прогулок», — сказал глава Ялты.

Напомним, Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Конференция проходила в бывшей царской резиденции — Ливадийском дворце. Ялтинская конференция имела всемирно историческое значение, так как на ней было определено послевоенное устройство мира.

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