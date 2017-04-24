Понедельник, 24 Апреля 2017 года
12:24:38 МСК

Дикий запад опять в России

Культура

«Долларовая трилогия» Серджо Леоне будет показана на российских киноэкранах

8
Клинт Иствуд
Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». реж. Серджио Леоне. 1966. Италия, Испания, Германия (ФРГ)
Клинт Иствуд

Москва, 24 апреля 2017, 11:48 — REGNUM  Проект «Иноекино» представит вниманию зрителя «Долларовую трилогию» Серджо Леоне. С 28 по 30 апреля фильмы «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой» вновь появятся на больших экранах Москвы («Формула Кино Горизонт»), Санкт-Петербурга («Аврора») и Екатеринбурга («Колизей»).

Три легендарных «спагетти-вестерна» в 60-е годы вернули переживающему упадок жанру былую популярность. Серджо Леоне, режиссер трилогии, оказал большое влияние на современных мувимейкеров, в том числе на творчество Тарантино. Предельно крупные планы молчаливых героев, акцент на визуальный ряд, нереальность сюжета, заключающаяся в невероятной меткости персонажей и принятии чрезмерно судьбоносных решений — все это стало изюминкой нового поджанра вестерна, самым ярким представителем которого был и остается его создатель.

6
Долларовая трилогия в кино
© Иноекино
Долларовая трилогия в кино

Большую роль в фильмах играет музыка. Саундтреки для всех трех фильмов написал Эннио Морриконе. Изначально Серджо Леоне не собирался сотрудничать с композитором, так как ни один саундтрек музыканта в других фильмах не впечатлил режиссера. Однако уже первые наброски музыки для будущей кинокартины полностью изменили мнение Леоне, и он тут же заключил контракт с Морриконе.

Обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Теткин считает: «Многие не ценят жанровое кино. Особенно спагетти-вестерны. Я и сам один из таких зрителей. А вот очень зря. Подобные образцы «чистого жанра», разумеется, любопытны с точки зрения истории кино, хотя (по нынешним временам) и монтаж кажется «медленным» для боевика, и режиссура несколько наивной… Ведь «Долларовая трилогия» Леоне — это почти «индийское кино». Точней индейское… Точней ковбойское. Пули свистят понарошку. А лица все делают то страшные, то крутые и молчаливые… Таковы условности, конвенции жанра, правила игры. Но прекрасные дальние планы, где крохотная фигурка человека на лошади теряется в пейзаже? А хладнокровный красавец в пончо, который даёт всем прикурить? Возможно, и сам режиссёр не лишён иронии, ибо иногда кажется, что создатели чуть-чуть играют в это, как дети. Золотой канон. Дилижансы, динамит, виселицы, гробовщики и шерифы, красавицы с оборками, зной и потрескавшаяся глина, похищенные сокровища, койоты… Пустыня. Почти «библейская» скудность жизни, где кольт сделал всех равными. Кстати и конфликты тут всегда об этом: «как должно жить в мире, где око за око, а иногда и просто так…» Хотя бы раз в году нужно смотреть кино, где почти сразу понятно, кто добрый, а кто злой… И что герой всех победит. А для киноэстетов опыт просмотра этих картин на большом экране станет своего рода медитацией под прекрасную музыку на тему того, как не много надо, чтобы войти в золотой фонд кинокультуры. Парочка великих актёров. Десяток затёртых до дыр, как джинсы, драматических ситуаций. Дюжина загнанных лошадей. И одно палящее солнце, под которым ничего не меняется…»

4
Спокойное ожидание
Цитата из к/ф «За пригоршню долларов». реж. Серджио Леоне». 1964. Италия, Испания, Германия (ФРГ)
Спокойное ожидание

«За пригоршню долларов» — фильм, который определил характерные черты спагетти-вестерна и стал первым в трилогии. Он принес славу не только новому жанру, но и Клинту Иствуду, сыгравшему в ленте одну из своих первых главных ролей. Герой Иствуда завоевал популярность не только среди зрителей, но и среди создателей фильмов. «Назад в будущее», «День сурка», «Звездные войны» и многие другие ленты неоднократно воспроизводят значимые сцены из классического вестерна и содержат отсылки к его главному герою. Многие детали образа своего персонажа актер создавал сам. Так он, например, купил черные джинсы, шляпу и сигары. А вот знаменитый прищур Клинта Иствуда возник случайно: из-за яркого солнца и высоко закрепленных ламп на съёмках.

Сюжет был взят из фильма «Телохранитель» Акиры Куросавы. Просто так Серджо Леоне это не сошло с рук. Релиз фильма в США был задержан, потому что сценаристы «Телохранителя» подали в суд на создателей спагетти-вестерна за нарушение авторских прав. Куросава и второй сценарист фильма-оригинала Рюзо Кикушима выиграли процесс и получили пятнадцать процентов от мирового проката ленты «За пригоршню золота». По словам Акиры Куросавы, фильм Леоне принес ему больше денег, чем тот же «Телохранитель».

В своей ленте Серджо Леоне заменил самураев на ковбоев, а место действия перенес в небольшой город на границе США и Мексики. Место становится фронтом борьбы двух семей, в которые по очереди нанимается на службу безымянный бродяга, тем самым провоцируя бандитов и извлекая из этого собственную выгоду. В далеком 1964-м «За пригоршню долларов» становится хитом проката и собирает огромную кассу в Италии и по всему миру.

2
Растягивая время
Цитата из к/ф «За пригоршню долларов». реж. Серджио Леоне. 1964. Италия, Испания, Германия (ФРГ)
Растягивая время

Лента «На несколько долларов больше» появилась на экранах кинотеатров через год после выхода первой части трилогии и повествует о человеке без имени, охотящемся вместе с отставным полковником армии конфедератов за Индейцем, главарем преступной банды.

Фильм получил свое название лишь за три дня до премьеры. Изначально картина должна были выйти в прокат под названием «Великолепный незнакомец». И вновь на экране появляется «человек без имени», но уже с другим прозвищем — Однорукий. Главный герой получил его по причине того, что все делал левой рукой, в то время как правая всегда лежала на пистолете, спрятанном под пончо. Прямых указаний, что это один и тот же персонаж, в фильме нет, но различные детали дают намек, что такой вариант возможен. И вновь не обошлось без суда. Продюсер первого фильма «За пригоршню долларов» подал иск на создателей новой ленты за использование фигуры главного героя. Суд посчитал, что тождество персонажей не доказано и отказал в иске.

Спустя еще один год выходит завершающий фильм «Хороший, плохой, злой». Лента считается приквелом к предыдущим частям трилогии. Сразу после выхода критики негативно отзывались о фильме из-за чрезмерного насилия, двойной морали и спорного монтажа, но уже в 80-х взгляд на киноленту постепенно изменился. Картину стали признавать лучшей в своем жанре. Работа Серджо Леоне обратила на себя внимание многих современных мувимейкеров. Стивен Кинг, Квентин Тарантино и Никита Михалков признаются, что фильм значительно сказался на их творчестве. Работа Морриконе также не осталась незамеченной. Лейтмотив картины, стилизованный под вой койота, считается одной из самых узнаваемых мелодий в истории кино.

Герой Иствуда вновь с новым прозвищем — Блондин, или Хороший. Помимо него, в фильме еще два главных героя, Злой и Плохой, которых сыграли Ли Ван Клиф и Илай Уоллак. Три авантюриста охотятся за похищенным и зарытым золотом Конфедерации. «Что значит «хороший», «плохой» и «злой»? Во всех нас есть что-то плохое, злое и хорошее. Есть люди, которые выглядят злыми, но узнайте их поближе, и окажется, что они лучше, чем мы думаем…», — комментирует Серджо Леоне.

7
Разговор
Цитата из к/ф «На несколько долларов больше». 1965. Италия, Испания, Германия (ФРГ)
Разговор

«Говоря о «Хорошем, Плохом, Злом» мне сложно избежать классических тройничных интерпретаций — христианская троица Отец, Сын и Дух или иначе — Ад, рай и чистилище; фрейдистские психические структуры: Я, Сверх Я и Оно и т.д.

Но в тоже время я думаю, что персонаж Иллая Уоллака il Brutto оказывается сломом концепции — вечно неразгаданной загадкой: что же он — третий персонаж в третьем фильме трилогии тут делает? Система классического вестерна (да и американского взгляда на жизнь) для каторгой характерна любая бинарная оппозиция, но в особенности «Хорошие парни-плохие парни» не может вместить в себя Злого — он тут лишний. Он лишний и в жизни странного разделенного войной на наших и не наших мира фильма. Может быть какой-то клюдь нам дает сцена отряхивания мундира, когда солдат одной армии становится солдатом другой просто постучав по себе перчаткой? Может Злой это вечно сечущийся между Хорошим и Добрым человек? Субьект прикованный к культуре без полутонов злой уже от того что должен в любой ситуации выбрать кто тут ему свой?» Делится размышлениями креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков.

Спагетти-вестерн — жанр не для каждого. Отсутствие реалистичности может смутить зрителя и даже вызвать усмешку. Но в то же время гарантировано погружение в так называемую сказку с солнечной пустыней и диким развитием сюжета, открывающим новую реальность.

3
Взгляд в будущее
Цитата из к/ф «За пригоршню долларов». реж. Серджио Леоне. 1964. Италия, Испания, Германия (ФРГ)
Взгляд в будущее

Читайте ранее в этом сюжете: Тарковский: возвращение на большой экран

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Киноретроспективы
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
«Ценный клад для туристов со всего мира — дикая природа Приморского края»
ВладивостокРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное