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Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!

Культура

Работы приняты, но не сделаны

Церковь
Иван Шилов © ИА REGNUM
Церковь

Архангельск, 24 апреля 2017, 06:06 — REGNUM  Деревня Кимжа Архангельской области признана одной из десяти самых красивых деревень России. В центре этой деревни стоит деревянная церковь, построенная еще в начале XVIII века и честь иконы Божией Матери «Одигитрия». Несколько лет назад эту церковь, сильно обветшавшую, решено было отреставрировать. Объявленный Министерством культуры РФ конкурс на проведение реставрационных работ выиграла ЗАО «Реставрация», работы были приняты Минкультом, и вот тут начинаются странности. С подробностями — постоянный автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Внешне обновленный вид церкви обманчив: внутри еще остались заметные недоработки. Так, цокольный этаж не обшит досками, нет черного и белого полов и кованой фурнитуры. Это не дорогие работы по сравнению с уже проведенными, но подрядчик, как выяснилось, задолжал «Поморской плотницкой школе», которая непосредственно выполняла эти работы. «Школа» готова завершить работу даже без аванса, но с оплатой уже сделанного. Несмотря на то, что архангельские плотники уже выиграли у «Росреставрации» суд, деньги все еще не получены, и непонятно, когда на них можно будет рассчитывать. Тем временем близится период гроз, а защита от молний остается незавершенной, — то есть ситуация становится не просто некрасивой, но и опасной.

Это уже не первая проблема, возникающая с данным подрядчиком. Обращение фонда «Император» в Архангельскую областную прокуратуру и к губернатору области с просьбой провести проверку обстоятельств реставрации церкви призвано побудить заказчика к полному выполнению контракта. Но главная сложность состоит в том, что проблема с реставрацией одного или нескольких храмов не является самостоятельной: это — часть сформировавшейся системы и ее наглядное проявление.

Узнайте подробности из статьи: Уникальный памятник Русского Севера по-прежнему под угрозой

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