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Что скрывает клоунская маска? Памяти Чарли Чаплина

Культура

128 лет со дня рождения Чарли Чаплина, английского и американского киноактёра, режиссёра, сценариста

Чаплин в образе Бродяги
Чаплин в образе Бродяги

Лондон, 23 апреля 2017, 04:04 — REGNUM  

16 апреля исполнилось 128 лет со дня рождения неповторимого Чарли Чаплина. Своего второго «Оскара» Чаплин получил «за бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством». Что сделало этого выдающегося человека тем, кем он стал, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Инга Слажинскайте.

Родившийся в небогатой семье и быстро потерявший родителей, Чарли Чаплин вместе со своим братом попал в приют, и вынужден был взять заботу о себе в свои руки. Работая везде понемногу — то посыльным, то помощником врача, — он уже начинал играть на сцене. Свою первую постоянную работу он и получил именно в театре, начав творческую биографию с проходной роли в пьесе о Шерлоке Холмсе. Причем так как школу он посещал редко, то и грамотой практически не владел: читать и учить роль ему помогал старший брат Сидни. Кто бы мог подумать в те трудные годы, что пройдет всего несколько лет — и жизнь бедного подростка изменится с точностью до наоборот. А ведь так и случилось: в 18 он уже ездил с гастролями по Англии и часто бывал в США, а вскоре переехал жить и работать в Лос-Анджелес.

Актерский успех пришел к нему быстро; несмотря на то, что в начале он играл наглых ловеласов, настоящую славу и любовь принес ему созданный образ бездельника-бродяги. А как только у него появилась возможность, он начал режиссировать свои фильмы сам. Когда же ему удалось создать собственную киностудию, он стал независимым артистом, как всегда и хотел.

Обратной стороной славы Чаплина были обвинения в антиамериканизме и коммунизме. Собранное на него досье ФБР включало почти две тысячи листов. Обвинения не проходили фоном для его работы: его преследовали все активнее, тем более, что он выступал с политическими предложениями; в конце 40-х негативное отношение к Чаплину стало настолько серьезным, что даже вышедший (после глубокой цензуры) его фильм «Месье Верду» кинотеатры отказались показывать, а газеты печатали фото с пикетов под лозунгами «Выслать Чаплина в Россию!». Когда еще через пять лет он поехал в Лондон на премьеру новой ленты, то в Америку уже не вернулся: президент Гувер добился запрета для Чаплина на въезд в страну.

Подкосило ли его это? Читайте в статье «Трагедия и комедия Чарли Чаплина»

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