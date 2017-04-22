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Барельефы станции метро «Парк Культуры»: не только труд, но и отдых

Культура

Московский метрополитен. Погружение №13. Станция «Парк культуры Кольцевая»

Станция метро «Парк культуры Кольцевая»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Станция метро «Парк культуры Кольцевая»

Москва, 22 апреля 2017, 03:30 — REGNUM  

В продолжении серии фоторепортажей «Подземный дворец коммунизма» вместе с постоянным автором ИА REGNUM Николаем Ивановым мы спускаемся на станции московского метро «Парк Культуры».

Название станции, открытой 1 января 1950 года, дано по расположенному недалеко ЦПКиО им. Горького. И если часто темами станций становился труд советского человека, то на этот раз украшения станции рассказывают о его отдыхе.

Здесь мы встречаемся с излюбленным приемом советского «сталинского классицизма» — беломраморными барельефами, как бы сошедшими с фронтонов античных храмов. Священнодействие, творимое на изображениях, — это образование молодого человека, его культурное и телесное развитие. Фигуры молодых людей и девушек мощные, даже богатырские, излучающие физическое здоровье. Позы динамичные, движения уравновешенные пределами изображения, ограниченного желтым сияющим металлическим ободом. Лыжи, теннис, фигурное катание, народный танец, футбол, инженерное моделирование, шахматы, цветоводство, театральная самодеятельность, плавание, — вот что составляет содержание свободного времени этой молодежи.

По мысли автора и в рамках господствовавшей идеологии, свободное время человек должен направлять на развитие своих способностей, а способности направлять на благо общества… Собственно, что и было впоследствии променяно на хрущевские посулы «изобилия».

Приглашаем на виртуальную экскурсию по станции: «Подземный дворец коммунизма: Станция «Парк культуры Кольцевая»

Полный цикл статей Николая Иванова

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