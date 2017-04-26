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«Чужой» пугает, но русские не боятся

Культура

Фильм «Чужой» снова в кинотеатрах

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Хеад краб
Цитата из к/ф «Чужой». реж Ридли Скотт. 1979. Великобритания, США
Хеад краб

Москва, 26 апреля 2017, 10:14 — REGNUM  12 и 13 мая фильм «Чужой» Ридли Скотта посетит сразу семь российских городов. Зрители смогут посмотреть научно-фантастический хоррор в оригинале с русскими субтитрами. Так проект «Иноекино» продолжает традицию возвращения легендарных фильмов на большой экран. Вернуться «назад в будущее» и посмотреть фильм ужасов на большом экране кинотеатра смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Пензы и Воронежа.

«Чужой» послужил началом целой серии фильмов о главном антагонисте картины — чрезвычайно агрессивном инопланетном монстре, который выслеживает и убивает экипаж космического корабля. Над образом Чужого постарался Ханс Рудольф Гигер. Творчество художника поразило Ридли Скотта, и режиссер предложил ему сотрудничество. Художник незамедлительно приступил к созданию эскиза, а поскольку переговоры проходили в кафе, единственным подходящим материалом для этого стала обычная салфетка. В процессе работы Гигер перевыполнил изначальный план и разработал дизайн еще и космического корабля, Лицехвата, яиц и Космического жокея.

Ридли Скотт был очень озабочен актерской игрой, поэтому создал для каждого из персонажей историю его происхождения, которая помогла бы актерам вжиться в свои роли. В сюжете задействованы все семь персонажей-людей, поэтому Скотт хотел собрать сильную команду, что помогло бы ему сосредоточиться на визуальной стороне фильма. По сценарию все герои обладали чертами «унисекс», что давало возможность подбирать на роль как мужчин, так и женщин.

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Сигурни Уивер
Цитата из х/ф «Чужой». реж. Ридли Скотт. 1979. Великобритания, США
Сигурни Уивер

Первоначально создатели картины задумывали сделать главным героем мужчину. Однако выбор все-таки пал на противоположный пол, что, по задумке, должно было выделить фильм среди других лент этого жанра. Так Сигурни Уивер, на тот момент практически никому не известная актриса Бродвея, получила роль уорент-офицера космического корабля, которая принесла ей премию за лучшую женскую роль и премию в номинации «самый многообещающий новичок в главной роли».

Кинообозреватель Дмитрий Теткин поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM :

«Фильм «Чужой» и дальнейшие интересны и как первые чистые образцы жанра с его «саспенсом», «аниматроникой», динамикой монтажа… И как образцы «классической» американской драматургии боевика, где «простые космические работяги» сталкиваются со инфернальным злом, а сильная женщина ведёт всех за собой, спасая кошечек и детей под пафосную музыку в финале.

Где-то между галактикой «шедевр классики» и галактикой «дурной вкус» живёт абсолютное мировое зло. Многомиллионные кассовые сборы напоминают нам о том, что нам всё ещё есть, чего бояться. Страшные твари, которые страшней, чем все тараканы, жуки, черви и слизни нашего детства под микроскопом… Парадоксальность фильмов ужасов в том, что они возвращают человека к ощущению безопасности и контроля над тревогой. Ведь всем хочется пугаться с уверенностью, что всегда можно от этого «сказочного ужаса» отказаться и выйти из зала… Пульт дистанционного управления от страха. Так зачастую фильмы ужаса и смотрят: особенно дети и женщины… С перерывами и перемотками».

Однако не все проходило гладко. Еще в начале съемок Уивер хотела отказаться от роли, так как у нее началась очень сильная аллергия. Как предположила сама актриса, это была реакция на кота, ведь в тот момент как раз шли съемки с участием животного. Но позже выяснилось, что всему виной стал глицерин, которым обрызгивали Сигурни Уивер для того, чтобы она выглядела более сексуальной в кадре.

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Экипаж
Цитата из х/ф «Чужой». реж. Ридли Скотт. 1979. Великобритания, США
Экипаж

Другим актерам тоже пришлось немного пострадать. Скафандры, которые нужно было надевать для съемок, были такими громоздкими и тяжелыми, что под горячими софитами в студии актеры не один раз падали в обморок. И только после того, как дети Скотта и одного из операторов снялись для длинных кадров в этих костюмах и так же упали в обморок, в скафандрах проделали отверстия для воздуха.

Фильм «Чужой» стал настоящей легендой и причиной создания множества книг, компьютерных игр, комиксов, игрушек и ряда кинолент.

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