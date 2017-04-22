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Непривычное в привычном. Как появился новый взгляд на природу

Культура

Прошло 205 лет со дня рождения выдающегося французского пейзажиста Теодора Руссо, основателя барбизонской школы в живописи

Теодор Руссо. Степь
Теодор Руссо. Степь

Париж, 22 апреля 2017, 02:02 — REGNUM  

Мы привыкли смотреть на картины с изображением природы определенным взглядом. Вот деревья, вот поля, вот река, все это очень красиво, хотелось бы там оказаться, нарисовано так, будто видишь перед глазами… А ведь привычное сейчас — не всегда было таким, и когда-то людям приходилось посвящать жизни преодолению условностей, отстаивать право изображать правду. Постоянные авторы ИА REGNUM Дарья Алексеева и Игорь Юдкевич напоминают, что в свое время даже природы коснулась такая борьба.

Долгое время пейзаж оставался не более чем фоном для разворачивающихся перед зрителем сюжетов. Переворот в отношении художника к природе совершили представители так называемой барбизонской школы, основанной французским пейзажистом Теодором Руссо. Представители этой школы относились к окружающему их пейзажу с искренней теплотой и родственным вниманием, считали, что природа прекрасна сама по себе и не нуждается в приукрашивании, и верили в красоту родного края, не стремясь искать радующих глаз картин в далеких краях.

Была у барбизонцев еще одна специфическая особенность, за которую их главный недоброжелатель, некий Ньюверкерк, с презрением аристократа называл их работы «живописью демократов». Вряд ли их это обижало, а назови он их социал-демократами от пейзажа, он оказался бы еще ближе к истине. Барбизонцы любили не только природу как она есть — они любили и вписанного в нее живого человека. Не парадных дам и солидных господ, а крестьян, пасущих овец, и одиноко бредущих в поле странников. В простых поступках простых людей они видели и ценили непростую и священную красоту настоящей жизни — жизни в единстве с природой, в противовес существованию в «современном Вавилоне».

Подробнее о Теодоре Руссо, который считал современное ему общество — скопищем социальных болезней, а природу — последним пристанищем человеческого духа, читайте в статье: Теодор Руссо: «луч света в темном царстве» по-французски

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