Фильм об идеалисте, втянутом в президентскую гонку

Лос-Анджелес, США, , 01:30 — REGNUM

«Социально ответственное кино» — термин, чье понимание опошлили во времена постперестройки, наряду со всем прочим, что говорило о социальной ответственности. Представить же себе подобное кино голливудского производства — еще сложнее. Максимум, на ум придется какая-нибудь комедия про семейные ценности. А ведь Америка, да за ней и весь мир, знали и другой кинематограф, где социальная ответственность не была чем-то постыдным, да и проникнутые ей фильмы оказывались вполне злободневными и накаленными. Один из таких фильмов и судьбу его создателя описывает режиссер, сценарист, постоянный автор ИА REGNUM Валерий Рокотов.

Фильм «Состояние единства» Фрэнка Капры снят по пьесе, посвященной изнанке президентской гонки. Главный герой этой истории, Грант Мэтьюз, — мечтатель и идеалист, бесконечно любящий свою страну, и мечтающий не только о ее величии, но и о благополучии всего мира. При этом он считал, что жизнь невозможна без правды, потому что, только зная и говоря правду, человек может быть ответственным за свои действия.

Начинавший простым механиком, Мэтьюз сумел подняться очень высоко, не растеряв человеческого достоинства и искренности. Все в его жизни изменилось, когда из-за любовного увлечения он оказался втянут в большую политическую игру. Увидев в нем талантливого кандидата, республиканцы сделали на него решающую ставку в борьбе за президентское кресло. Вынужденный играть по правилам — лгать, лицемерить и раздавать несбыточные обещания, — Мэтьюз почти сломался. В последний момент он отказался участвовать в этом действе, которое больше похоже на плавание в грязи.

Снимавшийся во времена «охоты на ведьм», да еще и посвященный идеалисту, этот фильм рисковал быть обвиненным в коммунизме, — для отведения подобных подозрений он насыщен антикоммунистическими выпадами. Фильм даже особо отметил Трумэн (тот самый, на совести которого ядерная бомбардировка Японии), намекнув, что в политике все же еще остались добрые и честные люди.

Фильм оказался успешен — но вот для его создателя все закончилось. Что случилось со смелым и самобытным режиссером, читайте в статье: Фрэнк Капра: иммиграция в Рождество

О Голливуде с самой неожиданной его стороны читайте в других статьях Валерия Рокотова