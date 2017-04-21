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Новгородская библионочь: от «грин-карт» и квестов до танцев народов мира

Культура

Для привлечения читателей новгородские библиотеки проводят киносеансы, мастер-классы, выставки, публичные лекции, концерты и готовят призы

Великий Новгород, 21 апреля 2017, 15:11 — REGNUM  «Библионочь» в Новгородской областной универсальной научной библиотеке в Новгородском Кремле начнётся сегодня, 21 апреля, в 18:00 и пройдёт под эгидой Года экологии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного департамента культуры и туризма, гостей библиотеки до 23:30 на разных её площадках ждут литературно-музыкальные программы, театральные и танцевальные зарисовки, конкурсы, выставки, игры, и интеллектуальные развлечения.

В течение вечера в библиотеке пройдут экологические мастер-классы и викторины, в программе — встречи с «Новгородским соколиным двором», активистами экологического движения «Раздельный сбор», киносеанс «Крым заповедный», выставка и мастер-класс по художественной росписи эко-сумок, а также турнир по сбору эко-паззлов «Собиратели земли Новгородской». Посетителям библиотеки в зелёных нарядах обещают призы, а для тех, кто именно сегодня запишется в библиотеку, подготовлены уникальные читательские билеты «Грин-карта».

В городском библиотечном центре «Читай-город» «Библионочь» также пройдёт сегодня, 21 апреля, но под девизом «Без границ». В программе — выставка и лекция о японском фольклоре, мастер-класс по японской каллиграфии и боевые искусства Японии, танцы и музыка от студентов-иностранцев Новгородского государственного университета из Ганы, Марокко и Индонезии, перформанс по сказкам народов мира, финал чемпионата поэзии и фримаркет: книги на обмен.

Центральная городская библиотека имени Дмитрия Балашова присоединится к «Библионочи» завтра, 22 апреля, под девизом «Новое прочтение». В библиотеке новгородские музыканты и поэты устроят традиционный «Квартирник на Оловянке», пройдёт steam-салон «На всех парах!» для поклонников стимпанка, викторианской эпохи, фантастической литературы и кино. Кроме того, посетителей ожидает квест по «Божественной комедии» Данте.

Напомним, «Библионочь» пройдёт в российских библиотеках уже в шестой раз. Акция приурочена к Всемирному дню книги и авторского права, который отмечается 23 апреля.

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