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«Ледовое побоище» под Псковом соберёт более сотни реконструкторов

Культура

Фестиваль пройдёт рядом с местом битвы, состоявшейся 775 лет назад

Ледовое побоище
Цитата из к/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев. 1938. СССР
Ледовое побоище

Гдов, Псковская область, 21 апреля 2017, 14:43 — REGNUM  В деревне Самолва Гдовского района Псковской области 22 апреля состоится 11-й фестиваль исторической реконструкции «Ледовое побоище», который соберёт более сотни реконструкторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Радужного, Коломны, Великого Новгорода и Пскова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в мероприятии также будет задействовано 23 лошади.

Поле для реконструкции знаменитой битвы будет расширено, а вокруг оборудуют зрительские трибуны. Традиционно для посетителей близ Чудского озера будет открыт лагерь реконструкторов.

Мероприятия начнутся в 10:00 22 апреля с литии по павшим воинам дружины Александра Невского в храме Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище. В 11:00 здесь состоится митинг, посвященный 775-й годовщине победы войска Александра Невского над рыцарями Ливонского ордена в битве на льду Чудского озера в 1242 году. Из Пскова в Гдов на фестиваль пустят дополнительные автобусы.

Напомним, деревня Кобылье Городище Гдовского района — это наиболее близкое к месту великой битвы поселение. В расположенном в километре от неё волостном центре Самолва располагается Музей истории экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища 1242 года.

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