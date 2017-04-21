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Шон Бин рассказал о его лучшей смерти в кино

Культура

Несмотря на то, что актер «умирал» на съемочной площадке более 20 раз, ему больше всего нравится сцена из «Властелина колец»

Вашингтон, 21 апреля 2017, 14:34 — REGNUM  Шон Бин рассказал о том, какая из смертей его персонажей является его самой любимой, это актер сделал в интервью изданию Entertainment Weekly.

Актер признался — несмотря на то, что его обезглавливали, четвертовали, раздавливали спутниковой антенной и протыкали лодочным якорем, его любимой подобной сценой является смерть Боромира в «Властелине колец».

В этой сцене актера, защищающего хоббита Фродо от орков и Урук-Хая, протыкают три стрелы.

«Это моя любимая сцена смерти, и я сделал это несколько раз. Трудно ожидать более героической смерти», — сказал Шон Бин и рассмеялся.

Также он рассказал, что Питер Джексон сначала хотел использовать компьютерную графику для этой сцены, не в итоге всё решили сделать по старинке — стрелы поражали актера, когда под одеждой у него был одет металлический нагрудник. Это происходило сразу после того, как Питер Джексон командовал: «Мотор!».

Всего Шон Бин «умирал» в фильмах более двадцати раз. В картине «Игры патриотов», во время съемок сцены борьбы, Харрисон Форд нечаянно ранил актера тем самым якорем, которым в фильме проткнули его персонажа. В результате у Шона Бина появился шрам над левым глазом.

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