В пресс-центре ИА REGNUM объявляют лауреатов «Русской премии»

Москва, , 13:44 — REGNUM В пресс-центре ИА REGNUM началась пресс-конференция, в ходе которой будет объявлен короткий список — список лауреатов «Русской Премии» по итогам 2016 года.

Также будет объявлено имя обладателя специального приза оргкомитета и жюри конкурса «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации».

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Лонг-лист претендентов стал известен 9 марта, в него вошли произведения 38 писателей и поэтов из 14 стран мира. Всего в 2016 году на «Русскую премию» было подано 252 заявок из 41 страны мира, зарегистрировано — 388 заявок.

В пресс-конференции участвуют председатель жюри конкурса, главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин, писатель, переводчик, лауреат российских и грузинских литературных премий, член редакционного совета журнала «Дружба народов» Александр Эбаноидзе, а также автор и руководитель проекта Татьяна Восковская и исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина Александр Дроздов.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявление списка лауреатов «Русской Премии» по итогам 2016 года