Рособрнадзор лишил лицензии два российских вуза

Москва, , 13:43 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки на основании решения Арбитражного суда прекратила действие лицензии в двух вузах, сообщили в Рособрнадзоре.

Так, лицензии лишились ННОУ Московский экономический институт «Высшая школа «Современное образование» и НОУ ВПО «Высшая школа психологии».

Приостановлено действие лицензий на осуществление образовательной деятельности: ЧОУ ВО «Приамурский институт агроэкономики и бизнеса», НОУ ВПО «Институт правовой экономики», АНОО ВО и ДПО «Дальневосточный институт международных отношений» и НЧОУ ВО «Московская академия творчества».

Кроме того, полностью лишены государственной аккредитации: Вологодский филиал ОО ВО (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» и Ижевский филиал АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».

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Напомним, лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года Рособрнадзор запретил пяти российским вузам принимать студентов. Лишены аккредитации 11 российских вузов.