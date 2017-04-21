Роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» получит новую экранизацию

Вашингтон, , 13:51 — REGNUM На экраны в ближайшем будущем выйдет новая версия фильма по книге Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», сообщает портал Variety.

Режиссером и сценаристом фильма станет Рамин Бахрани. Сценарий он пишет в соавторстве с Амиром Надери.

Майкл Б. Джордан исполнит роль Гая Монтэга, а Майкл Шеннон — брандмейстера Битти. Джордан и Бахрами также являются исполнительными продюсерами фильма, наряду с Сарой Грин, Аланом Гасмером и Питером Джейсеном.

Сообщается, что фильм находится на ранней стадии разработки, в рамках производственных обязательств HBO.

Предыдущий фильм по книге в 1966 году снял Франсуа Трюффо, бюджет картины тогда составил 1,5 млн долларов, мировой рейтинг кинокритиков составляет 81%.

Книга Брэдбери рассказывает про мир, где все книги поставлены вне закона, люди в нем читают только комиксы. За интерес к книгам и их прочтение гражданам грозит наказание, а найденные издания уничтожаются специальным отрядом пожарных, вооруженных огнеметами.