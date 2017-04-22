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Подземный дворец коммунизма: Станция «Октябрьская Кольцевая»

Культура

Московский метрополитен. Погружение №14. Станция «Октябрьская Кольцевая»

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Путевые стены. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Путевые стены. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»

Николай Иванов, 22 апреля 2017, 00:11 — REGNUM  

Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

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Станция метро «Октябрьская Кольцевая»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Станция метро «Октябрьская Кольцевая»

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Октябрьская Кольцевая».

Открыта 1 января 1950 года. До 1961 года — Калужская. Название дано по расположенной рядом Калужской (Октябрьской) площади.

Архитекторы: Л.М. Поляков.

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Парные, расположенные друг напротив друга портреты советских воинов. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Парные, расположенные друг напротив друга портреты советских воинов. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»
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Парные, расположенные друг напротив друга портреты советских воинов. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Парные, расположенные друг напротив друга портреты советских воинов. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»
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Кованая решетка, за ней пространство, подсвеченное голубым, рядом два мощных светильника. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Кованая решетка, за ней пространство, подсвеченное голубым, рядом два мощных светильника. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»
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А.М. Дамский. Бра. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»
Николай Иванов © ИА REGNUM
А.М. Дамский. Бра. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (40 м). Пилоны облицованы серым мрамором. Путевые стены покрыты. Пол выложен серым и красным гранитом, по периметру центрального зала — узорчатая вставка из чередующихся полос черного и светлого мрамора. Своды украшены парными, расположенными друг напротив друга портретами советских воинов. Учитывая имеющиеся под портретами незаполненные таблички, это скорее всего конкретные герои. В торце зала кованая решетка, за ней пространство, подсвеченное голубым, рядом два мощных светильника. На пилонах бра работы А.М. Дамского. Вестибюль — купольный зал, в парусах купола — Ники с победными венками, с горнами в руках, в форме солдат Советской Армии. Они подсвечены колонноподобными светильниками. На арке входа — знамена и штандарты Советской Армии.

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Бра. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Бра. Станция метро «Октябрьская Кольцевая»
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Станция метро «Октябрьская Кольцевая»
Николай Иванов © ИА REGNUM
Станция метро «Октябрьская Кольцевая»

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regnum author Николай Иванов
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