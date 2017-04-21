Минкульт Украины пообещал пересмотреть черный список артистов из РФ

Киев, , 12:49 — REGNUM Министерство культуры Украины намерено пересмотреть черный список артистов из России, которым запрещен въезд в страну. Об этом заявил в эфире телеканала ТСН глава ведомства Евгений Нищук.

По его словам, пересматривать списки будет специально созданная межведомственная комиссия, в которую вошли представители Службы безопасности Украины (СБУ), сотрудники Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также эксперты и представители медиакомпаний.

Нищук пояснил, что список может быть пересмотрен как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, поскольку раньше в него всех вносили «скопом». С другой стороны, Киев заявил о появлении с 2015 года новых артистов, которые негативно высказывались об Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2015 года Минкультуры Украины опубликовало список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности». В него вошли Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье и другие.

В декабре того же года список расширили: в него вошли Владимир Бортко, Павел Лунгин, Карен Шахназаров, Михаил Боярский, Олег Табаков, Фёдор Бондарчук, Юлия Чичерина, Стас Пьеха, Дмитрий Харатьян, Валентин Гафт, Александр Розенбаум, Вадим Самойлов, Фред Дёрст и другие.

Всего на сегодняшний день список насчитывает 83 человека.