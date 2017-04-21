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Третий памятник Александру Пушкину открыт в Египте

Культура

Памятник открыт на Аллее поэтов в парке Эль-Хуррия

Каир, 21 апреля 2017, 08:22 — REGNUM  Власти Египта по инициативе Ассоциации выпускников российских вузов и Российского центра науки и культуры (РЦНК) установили в центре Каира памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Памятник открыт на Аллее поэтов в парке Эль-Хуррия. В торжественной церемонии принял участие посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко, а также заместители министра культуры Египта, губернатор Каира и представители факультетов русского языка Каирского университета и университета «Айн-Шамс».

Глава представительства Россотрудничества в Египте Алексей Теванян заявил журналистам, что место было выбрано для памятника самое подходящее — в этот парк приходят много людей, особенно молодежь.

«Таким образом больше людей приблизятся к нашей литературе, культуре», — сказал Теванян.

Он добавил, что это уже третий памятник Пушкину в Египте, однако первый — в парке, который посещают тысячи жителей города. В 2010 году бюст Пушкину появился в Александрийской библиотеке, а затем — на на факультете иностранных языков в университете «Айн-Шамс».

Напомним, памятники Пушкину установлены во многих странах мира — в Эфиопии, Индии, Финляндии, Чили, Норвегии, Венгрии, Германии (два — в Веймаре и Дюссельдорфе, в США (тоже три, в Вашингтоне, Монро и Джексоне), в Словакии, Болгарии, Китае, Австрии, Бельгии и Чехии, а также на Кубе.

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