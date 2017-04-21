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Находки из разрушенных могил барнаульцев озадачили историков

Культура

Множество вопросов вызывает обилие стеклянных бутыльков

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Многочисленные бутыльки, найденные археологами на территории старого Нагорного кладбища в Барнауле
Иллюстрация: Вести-Алтай
Многочисленные бутыльки, найденные археологами на территории старого Нагорного кладбища в Барнауле

Барнаул, 21 апреля 2017, 08:19 — REGNUM  Алтайские ученые и краеведы приступили к изучению уникальных находок, которые археологи извлекли из потревоженных могил старого нагорного кладбища в Барнауле. Это многочисленные кресты и другие предметы культа конца XIX — начала XX столетия, с которыми горожане уходили в последний путь. Сейчас все находки временно выставлены прямо в фойе музея «Город», сообщают «Вести».

Помимо личных вещей горожан, таких, как гребень для волос и флакон от духов, который до сих пор хранит цветочный аромат, на месте раскопок обнаружилось множество стеклянных бутыльков. «Специалисты пытаются понять, как в таком количестве они могли оказаться на территории бывшего кладбища. Есть предположения, что часть из них может быть связана с аптечным делом», — отмечается в сюжете «Вестей».

Ещё один предмет, который пока представляет загадку, — нагрудный знак горного инженера. Историки установили, что он принадлежал выпускнику Санкт-Петербургского горного института, который, возможно, проходил службу на Алтае.

«Сегодня наша задача стоит не столько в атрибуции этих предметов, сколько в постановке на государственный учёт. Если предметы содержат драгоценные металлы или камни, то их необходимо вывезти в пробирную палату в Новосибирск для уточнения количества драгметаллов», — пояснила директор музея «Город» Наталья Вакалова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аптечные и парфюмерные сосуды, предметы религиозного культа (всего около 300 единиц хранения) поступили в барнаульский музей «Город» в начале апреля 2017 года. Эти уникальные экспонаты обнаружились в ходе исследований территории бывшего нагорного кладбища, с прошлого года ставшей частью туристического проекта «Барнаул-горнозаводской город».

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Местом упокоения многих поколений барнаульцев, в том числе и тех, кто оставил заметный след в истории города, Нагорное кладбище Барнаула являлось более полутора столетий. По данным епархии, останки из разрушенных могил, которые пришлось потревожить, находятся теперь в специальной нише — крипте, обустроенной в основании воссозданного храма святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Читайте ранее в этом сюжете: Вещи из могил старого барнаульского кладбища отправили в музей

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