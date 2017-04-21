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Fox продолжит снимать «Секретные материалы»

Культура

Съемки сериала начнутся летом 2017 года

Лос-Анджелес, США, 21 апреля 2017, 07:37 — REGNUM  Компания Fox приняла решение о съемках еще десяти новых серий «Секретных материалов», сообщает Los Angeles Times.

В ролях снова неизменные Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.

«Творчество Криса и блестящая игра Дэвида и Джиллиан продолжают продвигать этот феномен поп-культуры, и мы с нетерпением ждем, когда можно будет увидеть — какие новые тайны Малдер и Скалли раскроют в следующей главе X-Files», — заявил президент Fox Broadcasting Co. Дэвид Мэдден.

Съемки новых серий запланированы на лето 2017 года, новый сезон будет выходить в эфир в 2017 и 2018 году.

Сериал «Секретные материалы» (The X-Files) впервые вышел на экраны в 1993 году, всего было снято 9 сезонов.

Десятый сезон показывался на телеканале Fox с 24 января по 22 февраля 2016 года. В России трансляцию осуществлял телеканал «ТВ-3». По некоторым оценкам, сериал посмотрели около 16 миллионов зрителей.

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