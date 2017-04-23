Воскресенье, 23 Апреля 2017 года
01:17:25 МСК

Великий драматург при великой королеве в великое время

Культура

Мог ли Вильям Шекспир состояться в другую эпоху?

118
Быть или небыть!
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM
Быть или небыть!

Станислав Стремидловский, 23 апреля 2017, 00:05 — REGNUM  

В августе 1600 года Лондон принимал необычных гостей. В город вступала делегация из 16 человек — марокканские купцы, толмачи и священнослужители — во главе с Абдом аль-Вахидом бен Масудом бин Мохаммадом Аль-Аннури, личным представителем короля Марокко Ахмада аль-Мансура. Посол прибыл для того, чтобы заключить военный союз с английской королевой Елизаветой I, мусульманское и англиканское королевства хотели объединиться против католической Испании. Это был кульминационный момент 50-летних дружественных англо-марокканских отношений, которые меняли нужную для изготовления пороха селитру и любимый Елизаветой сахар на английские ткани и военное снаряжение. Аль-Аннури пробыл в Лондоне почти шесть месяцев, к страху и изумлению многих горожан, которые говорили друг другу, что гости «странно одеваются и странно себя ведут». Пока посол вел переговоры, неизвестный художник нарисовал его портрет. Долгое время он не был известен публике, пока не всплыл на аукционе Кристи в 1955 году, где его купил Институт Шекспира Университета Бирмингема.

Но связь между Аль-Аннури и великим драматургом не ограничивается лишь этим. Как считает известный английский ученый Джерри Броттон, профессор Лондонского университета королевы Марии, специалист в области истории и культуры эпохи Ренессанса и знаток творчества Шекспира, марокканский посол является прообразом главного героя шекспировской пьесы «Отелло», которая была впервые представлена на сцене в 1604 году. Дело в историческом контексте. 25 февраля 1570 года папа Римский Пий V издает буллу «Regnans in excelsis» об отлучении английской королевы от церкви: «На основании власти римского понтифика над всеми народами и царствами, и вследствие того, что Елизавета узурпировала церковную власть, навлекла гибель на свое королевство и совершала нечестивые таинства Кальвина, она отлучается от Тела Христова и лишается своего престола, а всем ее подданным отпускается принесенная ими клятва верности». Этот акт формально подтвердил решение Римской курии объявил бойкот Лондону и поставить его в позицию изгоя в Европе. Против Британии была направлена вся мощь католической Испании. Английским купцам запретили торговать с богатыми рынками испанских Нидерландов. Экономическая и политическая изоляция угрожала уничтожить страну, в которой королева возглавляла «раскольников», Англиканскую церковь. В этой ситуации Елизавета I делает ставку на мусульман, начиная искать контакты с Ираном, Османской империей и Марокко.

Такая политика не могла не создавать сюжетные основы для английских литераторов. В конце 1580-х годов Кристофер Марлоу пишет своего «Великого Тамерлана», после чего в свет выходят более 60 пьес елизаветинских драматургов, где обыгрывались исламские персонажи, темы и обстановки. Поскольку такие термины, как «ислам» и «мусульманский», появились в английском языке в XVII веке, заменой им были слова «мавры», «сарацины», «турки» и «персы». Шекспир не был исключением. И в этом смысле, как пишет Джерри Броттон, сходство марокканского посла Аль-Аннури с мавром Отелло просто поражает. Отелло — наемник, приглашенный христианской общины для борьбы с неверными, но кого в конце концов бесцеремонно изгоняют. Как и в случае с Аль-Аннури его национальность и религия неясны. Хоть и никогда он не хвастался своим происхожденьем, но из рода царского, однако был захвачен в плен и продан в рабство, и выкуплен. То ли мусульманин, то ли язычник-бербер. Впрочем, однажды в Алеппо турка злобного в чалме, который избивал венецианца, за глотку схватил и обрезанного пса пронзил.

28
Сцена из Сон в летнюю ночь, 1890
Сцена из Сон в летнюю ночь, 1890

«Отелло», конечно, не единственная пьеса, в которой Шекспир затрагивает политические вопросы. На них сосредоточены его десять исторических пьес, где он рассуждает о войне и мире, борьбе легитимных правителей с узурпаторами и самозванцами, свободы и тирании, республики и монархии. Несколько шекспировских пьес используют сюжеты из времен Древнего Рима, вот только впечатление они оставляют такое, будто бы не о античных римлянах писал Шекспир, а о своих современниках-англичанах. Да, возможно, играл роль и собственный интерес. В «Кориолане», написанном примерно в 1605 — 1608 годах, плебс громко требует хлеба. Думал ли в этот момент Шекспир, богатый землевладельцем, о крестьянском восстании в Мидлендсе в 1607 году, которое угрожало интересам землевладельческого класса в Англии? Не исключено. Хотя, на наш взгляд, вслед за Горацио, который объяснял Гамлету, что он «больше древний римлянин, чем датчанин», драматург мог бы сказать, что он больше человек мира, чем англичанин.

Шекспир жил в интересное время. Для великого драматурга мало иметь художественный вкус, богатый запас слов и фантазию и усидчивость. Нужна еще великая эпоха, которая затрагивает интересы, судьбы и жизни тысяч и миллионов людей. Состоялся бы молодой автор Лев Толстой, если бы Крымская война не дала сюжетную канву его «Севастопольским рассказам»? Трудно сказать, может быть и нет. Шекспиру истории подсказывала не только древность, но и современность. Это был мир, в котором англичане под руководством Елизаветы I становятся бесстрашными исследователями и вояками, покоряющими океаны и отвоевывающими у испанцев звание главных мореплавателей. Если в начале XVI века Англию мало кто берет при расчетах в Европе, то спустя сто лет она приобретает большое влияние в европейской борьбе за власть. И королева понимала важность мягкой силы искусства. При ней активно развивается сценическое искусство, Елизавета I разрешает создавать — впервые в истории страны — профессиональные театры, куда в Лондоне, который населяли тогда не более 20 тысяч человек, в неделю приходит не менее 15 тысяч зрителей.

29
Уильям Блейк. Сцена из Сон в летнюю ночь (Оберон, Титания и Пак с фей танцы). ок 1825
Уильям Блейк. Сцена из Сон в летнюю ночь (Оберон, Титания и Пак с фей танцы). ок 1825

У современной политкорректной мысли к Шекспиру есть свои немалые претензии. Шведская газета Gefle Dagblad, например, считая его «лучшим и наиболее успешным пропагандистом в мире», осуждает драматурга за то, что его произведения и представленная в них картина мира стали частью системы, оправдывающей британскую военную агрессию, рабство, эксплуатацию африканцев и азиатов. «Шекспир помог сохранить привилегированное британское общество и британскую королевскую власть, — пишет издание. — На него ссылаются даже в наши дни, когда страна-член Евросоюза, пользующаяся привилегиями, льготами и особыми правилами, берет на себя право требовать еще больше, и ее требования выполняют. Шекспировская картина мира снова станет актуальна в июне, когда жители страны будут голосовать о том, снизойти ли Британии до дальнейшего сотрудничества с ЕС, который иногда просит уважать интересы соседей». В свою очередь преподаватель Паттерсоновской школе дипломатии и международной торговли Роберт Фарли замечает, что на протяжении многих лет произведения Шекспира во многом служат эталоном стратегического и военного мышления, по всей вероятности, они будут служить таким мерилом и в будущем.

Так-то оно так, но хочется кого-нибудь калибром Шекспира увидеть уже в нашем настоящем. А они если и появляются, то описывают миры, как правило, выдуманные — что галактики «Звездный войн», что игры престолов в Вестеросе, что эпическую битву добра и зла на мосту перед школой Хогвартса. Видно, обмельчала современность и обмельчала настолько, что ее не вытянул в драму или комедию даже сам Вильям Шекспир.

26
Ромео и Джульетта 1968
Ромео и Джульетта 1968

Смотрите галерею к статье

regnum author Станислав Стремидловский
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
REGNUM: ничто не забыто
Главное сегодня
NB!
23.04.17
Корни неонацизма в Эстонии
ТаллинЭстония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Financial Times: «Завтра партнеры в Арктике России будут не нужны»
ЛондонВеликобритания Борьба за Арктику Политика
NB!
23.04.17
Испанские СМИ: «Свидетели Иеговы» еще устроят катастрофу в России
МадридИспания Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
NB!
23.04.17
Станислав СтремидловскийВеликий драматург при великой королеве в великое время
Стратфорд-апон-ЭйвонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
22.04.17
Украина готовится взорвать ТЭС, снабжающую ЛНР
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
22.04.17
Донецкие кладбища заминированы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
22.04.17
«Челси» одержал верх в перестрелке с «Тоттенхэмом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
22.04.17
Юрий БаранчикВозвращение Беларуси?
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
22.04.17
Марина Каширская«Управляемая интрига» губернатора Савченко
БелгородРоссия Единый день голосования 10 сентября 2017 г Политика
NB!
22.04.17
«Ростов» разгромил «Спартак» — 3:0
Ростов-на-ДонуРоссия Футбол Спорт
NB!
22.04.17
«Бавария» сыграла вничью с аутсайдером чемпионата
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
22.04.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЗахоронение Ленина. Как довести общество до «готовности»
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Политика
NB!
22.04.17
Марат ШибутовМухтар Аблязов бросает вызов президенту Казахстана
АстанаКазахстан Политическая жизнь Казахстана Политика
NB!
22.04.17
Директор музея «Исаакиевский собор» подтвердил свою отставку
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Культура
NB!
22.04.17
Валерий РокотовНочь как убийца
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
22.04.17
«Надо ли тотчас свергнуть правительство?»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
22.04.17
К юбилею окружной железной дороги открыли выставку в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
22.04.17
Станислав ТарасовДля США врагом номер один становится Иран
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
22.04.17
Метрополитен в Екатеринбурге: Увидят ли внуки вторую ветку метро
ЕкатеринбургРоссия Строительство метрополитена Экономика
NB!
22.04.17
Виталий Архиреев«Заряженные» автомобили на российском рынке: LADA против Skoda и KIA
МоскваРоссия Автопром Техника
NB!
22.04.17
Польша кует меч против России
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Турецкие метания: тихо в Европу — по частям или гордо в Азию — империей?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное