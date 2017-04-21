Найти Добро апрельской зимой в Петербурге — фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 01:33 — REGNUM 20 апреля, в центре Санкт-Петербурга на улице Малой Садовой открылась улица Добра. Мероприятие было организовано в рамках общероссийской Весенней недели добра.

Петербуржцев учили языку жестов и оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, каждый желающий мог попробовать свои силы в конкурсах на добровольческую тематику. Еще одним развлечением для гостей стал квест-опрос от «Волонтеров Победы» на знание основных военных дат и событий.

Популярной фигурой улицы Добра стал персонаж голландской художницы Маргритван Бреворт — прославившийся в соцсетях Ждун.

Рядом с Домом радио установили сцену, на которой выступили танцевальные, вокальные и театральные коллективы Санкт-Петербурга.

ИА REGNUM представляет фоторепортаж о событии.

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