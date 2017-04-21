Пятница, 21 Апреля 2017 года
08:22:42 МСК

Найти Добро апрельской зимой в Петербурге — фоторепортаж

Культура

В Северной столице открыли временную улицу Добра

32
Доброе противоречие
© Анатолий Климов
Доброе противоречие

Санкт-Петербург, 21 апреля 2017, 01:33 — REGNUM  20 апреля, в центре Санкт-Петербурга на улице Малой Садовой открылась улица Добра. Мероприятие было организовано в рамках общероссийской Весенней недели добра.

1
Улица Добра
© Иван Чарин
Улица Добра

Петербуржцев учили языку жестов и оказанию первой медицинской помощи.

18
Буквы — жесты
© Иван Чарин
Буквы — жесты

Кроме того, каждый желающий мог попробовать свои силы в конкурсах на добровольческую тематику. Еще одним развлечением для гостей стал квест-опрос от «Волонтеров Победы» на знание основных военных дат и событий.

28
ЗИС-5 с водителем на улице Добра
© Дарья Драй
ЗИС-5 с водителем на улице Добра

Популярной фигурой улицы Добра стал персонаж голландской художницы Маргритван Бреворт — прославившийся в соцсетях Ждун.

12
Ждуну все возрасты покорны
© Дарья Драй
Ждуну все возрасты покорны

Рядом с Домом радио установили сцену, на которой выступили танцевальные, вокальные и театральные коллективы Санкт-Петербурга.

ИА REGNUM представляет фоторепортаж о событии.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Клоуны присягнули Гоголю и пошли по Невскому к Дворцовой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фоторепортажи ИА REGNUM
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 21 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
21.04.17
Алёна Зеленина Порты: Белоруссии не нужна скидка РЖД, а Транснефть убивает латвийский порт
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Эрдоган: Негативный настрой ЕС помог мне выиграть
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Эрдоган попытался договориться с США. Неудачно
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
The Telegraph: «К словам Порошенко надо прислушаться»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
21.04.17
Русский правитель Аляски стал жертвой недальновидности. А русская Аляска?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
21.04.17
«Северный поток – 2»: политические препоны экономическому проекту
КопенгагенДания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
21.04.17
ЕАЭС: Назарбаев оптимистичен
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
21.04.17
Анна Алябьева«У этой победы отец один»: Как в Новосибирске отменили резкий рост тарифов
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
21.04.17
Новый уровень российско-белорусских отношений
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
США и Северная Корея. Действительно ли не о чем волноваться?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Боевой гопак и «завоевание России»: переключение внимания по-киевски
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Без шоковых реформ – к процветанию государства
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
21.04.17
«Лион» победил «Бешикташ» в серии пенальти
АнкараТурция Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
21.04.17
«Аякс» совершил чудо, вырвав путевку в 1/2 ЛЕ во втором экстра-тайме
БерлинГермания Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
21.04.17
Гол Маркуса Рэшфорда в экстра-тайме вывел «МЮ» в полуфинал ЛЕ
МанчестерВеликобритания Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
20.04.17
«Сельта» выбила «Генк» из розыгрыша ЛЕ
БрюссельБельгия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
«России пора преобразовать себя из невинной жертвы в достойного противника»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
20.04.17
Андрей РепинСтать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия 1 мая Экономика
ещё главное