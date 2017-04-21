Алексей Юсев, , 22:52 — REGNUM

Сценарий вышедшего на российские киноэкраны фильма «Последствия» опирается на историю столкновения двух самолетов в Швейцарии, где среди погибших оказалась семья Виталия Калоева. Но в большей мере кинокартина, конечно, посвящена загадочности русской души. Россиянин, потерявший в авиакатастрофе 2002 года жену, сына и дочь, пытался найти виновного в инциденте. В итоге от рук Калоева пал швейцарский диспетчер, зарезанный на пороге собственного дома. Убийца сдался полиции и просидел в заключении три с половиной года из присужденных восьми. После приезда на родину Калоев стал заместителем министра архитектуры и год назад, уходя на пенсию, получил медаль «Во славу Осетии».

Американский фильм местами совпадает с историей пятнадцатилетней давности в мелких деталях, но в целом картина предлагает несколько иную трактовку происходивших событий, — соответственно, выводы у зрителей тоже будут другими. Калоев работал на стройке в Испании, а был родом из Осетии. В «Последствиях» главный герой — Роман Мельник — иммигрант из России (один из английских кинорецензентов увидел в нем украинца, объяснив это желто-голубой гаммой одежды персонажа), живущий и работающий в Штатах.

Изменен портрет и мотивации виновника катастрофы — диспетчера, который в кинокартине мучается не меньше, чем оставшиеся в живых родственники погибших. Создатели фильма постоянно показывают двух главных (анти)героев повествования, словно подчеркивая схожесть их страданий и утрат.

В картине авиаработника после инцидента в небе покидает семья, и он вынужден сменить имя, работу и место жительства, из-за ненависти окружающих. В реальности зарезанный швейцарский диспетчер был лишь одним из восьми обвиняемых по делу, и когда Калоев пришел просить у него извинений, то впоследствии убитый якобы решил, что раскаяние будет равносильно признанию вины. После его гибели оставшиеся в живых коллеги списали всю ответственность за авиакатастрофу на покойного и отделались условными сроками и штрафами.

Если учесть, что главный герой носит славянское имя, то выходит, что в фильме в неприглядном свете предстают выходцы из России, к которым иностранцы часто относят граждан бывших союзных республик. Для западного восприятия русскими являются чукчи и калмыки, если они проживают на территории РФ — американцы не делают между нами разницы (поэтому украинцы в специально выпущенной брошюрке к Евровидению настоятельно просят не называть их «русскими»). Но так ли уникальна ситуация с Виталием Калоевым, и мог ли оказаться на его месте какой-нибудь коренной житель Иваново? Не является ли совершенное убийство отголоском кавказских обычаев, где кровь искупалась кровью?

Калоев был христианином, и эту религию сложно связать с какими-то современными экстремистскими религиозными проявлениями. В «Последствиях» Роман Мельник хотел от окружающих только одного: чтобы перед ним кто-то извинился за убиенную семью. Но, судя по картине, просил этого главный герой не у тех и не в самое подходящее время, что и привело к новой трагедии. В жизни глава авиакомпании принес извинения родственникам погибших на годовщине скорбного события, он же общался с Калоевым, который вел в тот день себя агрессивно. После этого наш соотечественник пришел в офис авиакомпании, но не получив ответов на свои вопросы, сказал (версия швейцарской стороны): «Диспетчер — подлец, а у нас на Кавказе принято с подлецами разговаривать по-своему».

Когда Калоев прилетел в Москву после досрочного освобождения за примерное поведение, то встреча его прошла торжественно. У героя дня брали автографы, а вдоль трассы стояли сотни молодых людей с плакатами «Вы — настоящий человек!». Активисты прокремлевского движения растянулись на несколько километров и кричали «Калоев!» всем проезжавшим машинам. Они были уверены, что Калоев совершил подвиг, сумев отстоять честь своей семьи.

Новейшая история России знает примеры, когда осужденных за кровавые преступления за границей россиян встречали с почестями. В конце 2004 года двух граждан нашей страны, приговоренных к пожизненному заключению за убийство одного из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева в Катаре, привезли в Россию на спецборте. В аэропорту сотрудников спецслужб встречала красная дорожка и сопроводительный кортеж по полностью перекрытому Киевскому шоссе.

Поэтому когда на нас глядит с экрана Роман Мельник, поступок которого нам кажется порочащим россиян, то это эмоции. На самом деле, наше общество способно воспринимать убийц как героев, оправдывая их поступки ветхозаветным постулатом про око и зуб. Один из ключевых моментов кинокартины, когда сын убитого диспетчера не мстит главному герою, отсидевшему в тюрьме. Юноша говорит: «Мы по-разному воспитаны», — и это диагноз нашей нации со стороны американцев. Они в данном случае милосердны, мы — нет, и такой взгляд органично вписывается и придает лишнюю опору демонизации русских со стороны американских политиков и медиа.

При этом нельзя сказать, что Роман Мельник безнадежен перед лицом высших сил. В фильме он раскаивается в содеянном, и это подается в связке с «Преступлением и наказанием», которое герою читают в тюрьме. Калоев, кстати, по своим откровениям, с богом не в лучших отношениях, и хоть принес извинения на судебном процессе родственникам убитого, оправдывает свои действия поиском правосудия. То есть, покаяния Родиона Раскольникова в данном случае не происходит, в отличие от американской вымышленной версии.

Художественный уровень фильма в первую очередь привязан к игре Арнольда Шварценеггера, исполнившего роль Романа Мельника. Актер вошел во вкус драматических характеров после большого числа кассовых провалов на ниве героя с мускулами. Два года назад он хорошо сыграл в малобюджетном фильме «Мэгги» отца, чья дочь постепенно превращается в зомби. Приятное впечатление оставляет Шварценеггер, но увы, «Последствиям» далеко до «Оскаровских» номинаций. Фильм даже в прокат в США не смог выйти, хотя и был заявлен одновременно с российским релизом. По всей видимости, наслаждаться игрой Арни желающим придется в онлайн-кинотеатрах.

Размышляя об этичности переноса американцами событий прошлого, следует упомянуть про еще одно скорое появление на экранах истории Калоева. Режиссером готов выступить Сарик Андреасян, широко известный по своим многочисленным провалам, самый громкий из которых — недавние «Защитники», про отечественных супергероев. Роль Калоева, который, по словам авторов, одобрил проект, исполнит Дмитрий Нагиев, всем знакомый телеведущий юмористического амплуа. На «Непрощенного» — а именно так будет называться будущий фильм Андреасяна — Минкультом уже выделены государственные средства, а съемки идут полным ходом. Пожалуй, чтобы оценить «Последствия» во всей этической и прочей полноте подхода к теме, следует дождаться картины Сарика Андреасяна.

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