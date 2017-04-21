Медведев: Школа «Сколково — Тамбов» — самая большая и современная

Тамбов, , 18:50 — REGNUM



В своем ежегодном выступлении с отчетом перед депутатами Государственной думы премьер-министр Дмитрий Медведев назвал инновационную школу «Сколково — Тамбов» самой большой и современной в России. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении пресс-службы и информации.

Глава российского правительства привел в пример тамбовский проект, отвечая на вопрос о пролонгации сроков, на которые регионам выделяются субсидии на строительство новых школ. Медведев отметил, что зачастую сроки не попадают в строительный цикл и в результате возникают проблемы, поэтому в ряде случаев нужно продлить срок выделения субсидий до двух-трех лет. Особенно, когда речь идет о таких масштабных проектах, как «Школа Сколково — Тамбов». По словам премьер-министра, сегодня это самая большая и современная школа в стране.

«Причем это не просто перенаселенный школьниками дом, а совершенно современная школа с огромным количеством кабинетов, лабораторий, различных залов. Такая школа, действительно, может быть построена в крупном микрорайоне. И я привожу ее в пример, потому что такое заведение за год не построить. И тогда нужно смотреть, каким образом такого рода объекты создавать. Давайте рассмотрим вопрос о том, что такие проекты можно было пролонгировать на несколько лет. Но при этом мы должны следить за эффективностью расходования бюджетных средств, чтобы это не превращалось в ситуацию, когда в один год деньги получили и только на следующий год начали строить, имея в виду, что все это помещается в трехлетку. Вот если такой механизм, то я не возражаю против увеличения срока финансирования», — подытожил премьер-министр.

Напомним, инновационный образовательный комплекс премьер-министр Дмитрий Медведев посетил во время недавнего визита в Тамбовскую область. Вместе с губернатором Александром Никитиным они осмотрели инфраструктуру школы и проверили готовность к открытию образовательного учреждения.

Образовательный комплекс «Сколково — Тамбов» рассчитан на 2425 учеников. Здесь будет 97 классов и 13 образовательных центров — в их числе центры зарубежной и отечественной лингвистики, естественных наук, безопасности и физического здоровья, роботехники, моделирования, флористики и ландшафтного дизайна, музей занимательных наук и интернет-кафе. Запуск такого масштабного образовательного комплекса позволит решить поставленную президентом Владимиром Путиным задачу и полностью ликвидировать третью смену в регионе.