Четверг, 20 Апреля 2017 года
14:18:44 МСК

Фото с Лениным: в Костроме открывается выставка, посвященная 1917 году

Культура
Организаторы хотят «извлечь уроки из трудной судьбы нашего Отечества»
Костромская Красная Гвардия на улице перед клубом «Красный ткач», г. Кострома
Иллюстрация: Фотоархив
Костромская Красная Гвардия на улице перед клубом «Красный ткач», г. Кострома

Кострома, 20 апреля 2017, 13:54 — REGNUM  

«Личные вещи, оружие, портреты вождей, символика революции» — в музее истории Костромского края завтра, 21 апреля, откроется выставка «1917-й: наша общая история». — об этом сообщил K1News.Посетителям будет представлена экспозиция, разделенная на 2 части. Первая расскажет о том как костромичи испытали на себе революционные события столетней давности.

Вторая часть посвящена образу революции. Музейные работники предлагают посетителям не только увидеть «личные вещи, оружие, портреты вождей, символику революции», но и сфотографироваться с бюстом Владимира Ленина.

Задача выставки, по словам музейных работников, «понять причины трагедии и извлечь уроки из трудной судьбы нашего Отечества, дабы не повторять главной ошибки: стремления захватывать или удерживать власть силой оружия и ценой жизни соотечественников».

ИА REGNUM отмечает, что мероприятия, посвященные столетней годовщине революции проходят в Костроме и области с начала года. Как отмечается в изданном в 1963 году путеводителе «Историко-революционные места и памятники», «Кострома была крупным пролетарским центром. Костромские рабочие шли в передовых рядах российского пролетариата в его борьбе с царизмом и капитализмом. Поэтому в городе имеется значительное количество мест и памятников революционного движения».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Годовщина Октябрьской революции
Главное сегодня
NB!
20.04.17
Станислав Стремидловский«Этот урод и есть настоящее украинское государство?»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
20.04.17
Песков о «фантомных жалобах»: потверждений о гонениях на геев в Чечне нет
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
20.04.17
Аферисты в медицине: в клинике Пензы диагностировал пациентов автомеханик
ПензаРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
20.04.17
В Госдуме нашли маневр для захоронения Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Леонид НерсисянКорейский кризис: реальная угроза или «спектакль» США для Китая?
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
В РФ каждый год наблюдается в среднем 950 опасных природных явлений
МоскваРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
20.04.17
В Москве объявили лауреатов премии «Золотая маска» — фоторепортаж 
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
20.04.17
Елена ХаненковаСША – КНР: Ядерной войны не будет
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
20.04.17
Фийон предложил способ решения «крымского вопроса»
ПарижФранция Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
20.04.17
Турчинов: Москва ведет подготовку к «полномасштабной войне»
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
20.04.17
«На народ хотят надеть смирительную рубашку»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
20.04.17
В Forbes назвали причины роста состояний российских бизнесменов
МоскваРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
20.04.17
МИД РФ: США ударили по Сирии для устрашения и демонстрации силы
ГаагаНидерланды Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
20.04.17
В Хакасии повысилась «ощущаемость собственной безопасности»
АбаканРоссия Лесные пожары - 2015 Политика
NB!
20.04.17
Максим ИсаевКруглый стол: Что хочет Россия? Что нужно США? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНекогда главный порт Украины «Южный»: у семи нянек дитя без глазу
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
20.04.17
Граждане РФ считают удар США по Сирии провокацией — ВЦИОМ
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
20.04.17
В Черном море возобновлены поиски членов экипажа затонувшего сухогруза
СимферопольРоссия Кораблекрушения Общество
NB!
20.04.17
«Нефть способна обновить очередные минимумы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
20.04.17
Гостинице к ЧМ-2018 в центре Волгограда вынесли правительственный вердикт
ВолгоградРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Экономика
NB!
20.04.17
«Рубль под каблуком у нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
20.04.17
На Камчатке владельцы дальневосточного гектара продают его по кускам
Петропавловск-КамчатскийРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
ещё главное