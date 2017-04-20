Фото с Лениным: в Костроме открывается выставка, посвященная 1917 году

Кострома, , 13:54 — REGNUM



«Личные вещи, оружие, портреты вождей, символика революции» — в музее истории Костромского края завтра, 21 апреля, откроется выставка «1917-й: наша общая история». — об этом сообщил K1News.Посетителям будет представлена экспозиция, разделенная на 2 части. Первая расскажет о том как костромичи испытали на себе революционные события столетней давности.

Вторая часть посвящена образу революции. Музейные работники предлагают посетителям не только увидеть «личные вещи, оружие, портреты вождей, символику революции», но и сфотографироваться с бюстом Владимира Ленина.

Задача выставки, по словам музейных работников, «понять причины трагедии и извлечь уроки из трудной судьбы нашего Отечества, дабы не повторять главной ошибки: стремления захватывать или удерживать власть силой оружия и ценой жизни соотечественников».

ИА REGNUM отмечает, что мероприятия, посвященные столетней годовщине революции проходят в Костроме и области с начала года. Как отмечается в изданном в 1963 году путеводителе «Историко-революционные места и памятники», «Кострома была крупным пролетарским центром. Костромские рабочие шли в передовых рядах российского пролетариата в его борьбе с царизмом и капитализмом. Поэтому в городе имеется значительное количество мест и памятников революционного движения».