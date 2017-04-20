Уилл Смит может сыграть Джинна в «Аладдине» Гая Ричи

Начало съемок картины запланировано на лето 2017 года

Лос-Анджелес, США, , 13:11 — REGNUM



Уилл Смит проводит переговоры с Disney по поводу своего участия в съемках нового фильма про «Аладдина» в роли Джинна, сообщает Entertainment Weekly.

Новую версию «Аладдина» будет снимать известный режиссер Гай Ричи, начало производства запланировано на лето 2017 года, съемки будут проходить в Великобритании.

Как сообщил изданию Шон Бейли, глава кинопроизводства в Disney, это будет очень музыкальный фильм.

The Guardian cообщает, что Disney в ближайшем будущем планирует снять римейки таких хитов как «Мулан», «Питер Пэн», «Король Лев», «Русалочка» и «Покахонтас».

Ранее СМИ сообщали, что Уилл Смит пытался получить роль в другом римейке, за основу которого был также взят известный диснеевский мультфильм, это был «Дамбо» Тима Бёртона. Но Бёртон взял на главные роли Еву Грин и Дэнни ДеВито.

Напомним, мировая премьера нового фильм Гая Ричи «Меч короля Артура» состоится 10 мая 2017 года. В России фильм будет показан 11 мая.