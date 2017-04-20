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Организаторы рассказали о ходе подготовки к «Евровидению-2017»

Культура
Скоро начнутся репетиции со статистами для первых трех стран участниц

Киев, 20 апреля 2017, 12:18 — REGNUM  

Строительство сцены для конкурсантов «Евровидения-2017» в Международном выставочном центре (Киев) полностью завершено, заявил исполнительный продюсер песенного конкурса Павел Грицак, сообщает телеканал «UA:Перший».

»Все строительно-монтажные работы для сцены завершены. Сейчас мы ожидаем реквизит от нескольких стран-участниц, — сказал он. — Уже совсем скоро начнутся репетиции со статистами для первых трех стран участниц».

По словам директора по производству конкурса Олы Мельцига, в центре каждую ночь работают люди — над освещением и видеооформлением для песен всех 42 конкурсантов. «Уже полностью готова основная сцена и сцена Б, а также все осветительное, звуковое и видеооборудование. На месте расположено 20 камер», — сказал он.

По словам продюсера конкурсной части «Евровидения» Кристера Бйоркмана, организаторы не хотят называть имена всех конкурсантов. Но известно, что будет выступать Джамала — победитель предыдущего конкурса в Швеции.

«Во всех трех шоу мы стремимся представить Украину как прогрессивную страну. Хотим показать номера, которые будут сочетать в себе традиции и современность, — сказал он. — Мы всей душой надеемся, что представим такие шоу, которыми будет гордиться каждый украинец».

Напомним, 62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве в начале мая: полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал — 13 мая. Россия на конкурсе представлена не будет, потому что Киев по политическим причинам отказался пускать в страну российскую певицу Юлию Самойлову.

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Конкурс «Евровидение»
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