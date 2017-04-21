На глазах у зрителей монахи в центре Москвы отлили колокол — фоторепортаж

Москва, , 23:26 — REGNUM На московскомфестивале «Пасхальный дар» впервые в истории празднования продемонстрировали полный цикл процесса создания колоколов. На глазах у зрителей литейщики Данилова монастыря за несколько часов создавали 75-килограмовый колокол, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С 9 утра и до вечера 20 апреля четверо литейщиков во главе с иеродиаконом Романом демонстрировали процесс создания колокола: от разогрева печи и заливки расплавленного металла в форму и до выемки готового изделия.

Еще один колокол монахи планируют создать 22 апреля. «Это действительно очень редкое и необычное событие. В этом году в рамках фестиваля «Пасхальный дар» в Москве впервые можно наблюдать процесс создания колоколов на открытой площадке в центре города», — отметил иеродиакон Роман.

Напомним, пасхальные празднования в Москве продлятся до 23 апреля.

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