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В Тамбовской области пройдет кинофестиваль «Свет Лучезарного ангела»

Культура
Все показы фильмов в рамках фестиваля будут для зрителей бесплатными

Тамбов, 19 апреля 2017, 17:47 — REGNUM  

С 24 по 26 апреля в Тамбовской области в восьмой раз пройдет кинофестиваль «Свет Лучезарного ангела». Зрители увидят 17 кинематографических работ разных жанров, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

В Тамбов привезут фильмы-победители конкурсной программы международного фестиваля «Лучезарный ангел», который традиционно проходит в Москве. Фестиваль — один из приоритетных проектов программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». По завершению конкурсных показов организаторы вывозят фильмы-победители фестивальной программы в города России и Европы. Тамбовская область была «первооткрывателем» в деле продвижения хорошего кино в регионы и, благодаря поддержке властей, остается единственным регионом, где показы проходят регулярно на протяжении многих лет.

Девиз фестиваля — «Доброе кино возвращается». Традиционно в афише представлены фильмы, посвященные вечным ценностям, которые «учат размышлять». Выбор кинолент весьма широкий — разножанровые российские художественные, мультипликационные, короткометражные и документальные фильмы для взрослых и детей.

Показы будут проходить на нескольких площадках. Это Тамбовский краеведческий музей, кинозал на ул. Степана Разина, культурно-досуговый центр «Мир», актовый зал Тамбовской духовной семинарии, гимназия святителя Питирима, кинотеатр «Октябрь» в Мичуринске.

В рамках киномарафона состоятся творческие встречи с режиссерами, продюсерами и актерами. Еще одна особенность кинофестиваля в том, что все кинопоказы и творческие встречи зрители смогут посетить совершенно бесплатно.

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