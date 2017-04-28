Дом купца Поскотинова в Барнауле может не дожить до реконструкции

Барнаул, , 08:09 — REGNUM На фоне активно реализуемого в Барнауле проекта по восстановлению исторической части города в рамках масштабного проекта «Барнаул — горнозаводской город», совершенно забытым отказался такой памятник истории и архитектуры регионального значения, как дом купца Поскотинова, что расположен на ул. Мало-Олонская, 21. Это здание, находящееся в федеральной собственности, уже 15 лет пребывает в плачевном состоянии, и до сих пор не сложилось, как карточный домик, может быть, только благодаря мастерам, построившим его в 1910-е годы. Его восстановление так и не началось.

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Увы, но здание уничтожено не разрушительным пожаром смутного времени 1917 года, когда огонь сжег 40 кварталов лучшей части города. Дом купца Поскотинова сгорел при современниках: в 2002 году там располагалась налоговая инспекция. С тех пор историческое строение смотрит пустыми глазницами на прохожих и подступающие к нему новостройки. Интерес к строению проявляют разве что хулиганы, исписавшие стены граффити, да бомжи.

Об истории дома купца Поскотинова известно, что в годы гражданской войны там размещалась контрразведка Колчака и временная тюрьма. Когда в 1918 году белогвардейцы ворвались в Барнаул, они подвергли массовому террору активных деятелей и сочувствующих Советской власти. В доме купца их пытали и избивали, а затем под конвоем уводили на гору, где расстреливали над обрывом Оби.

В 1933 году в здании открылся Барнаульский учительский институт с двухлетним обучением (БУИ). В него влился, просуществовав до 1937 года, вечерний педагогический, преобразованный в заочное отделение сначала учительского (с трехлетним обучением), а затем педагогического института, образованного в июне 1941 года. С открытием педагогического института БУИ продолжал выпускать специалистов с неполным высшим образованием, имеющих право преподавания в школе-семилетке. В 1952 году БУИ был закрыт. До пожара в ноябре 2001 года в этом здании находилась налоговая инспекция Центрального района.

Дом купца Поскотинова не случайно признан памятником истории и архитектуры. Даже в нынешнем полуразрушенном состоянии фасад здания, богато украшенный каменными узорами, очень красив.

Кроме того, это одно из немногих сохранившихся до наших дней зданий — представителей трехэтажного купеческого Барнаула Ведь большая часть купеческих домов начала XX века не поднималась выше второго этажа.

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Побродив, по тому, что осталось от дома купца, обнаружила, что внутри стен, прямо в кирпичной кладке (в одном месте оголена стена) идет металлический пояс — кованный. Предположила, что все стены держат такие обручи, и поэтому строение еще держится.

Разглядывая артефакты — кованные гвозди, навесы, скобы — подумалось: вот где можно раскопки проводить, восстанавливая историческую память! А в одном месте увидела, что к стене современными дюбелями прикреплена некая инженерно-геодезическая табличка: какая-то служба, не заморачиваясь, пометила что-то в своих целях. Хотя, стены и без того разрушаются.

Как выяснилось, чтобы решить вопрос с восстановлением дома купца Поскотинова, необходимо вначале договориться с его собственником. Но власти Барнаула сегодня обнародовали обнадеживающую информацию: вероятность включить здание в проект «Барнаул-горнозаводской город» существует.

«Здание по ул. Мало-Олонской, 21(Дом купца Поскотинова) находится в федеральной собственности, поэтому муниципалитет не уполномочен принимать решения о его использовании. Так как здание находится на территории туристического кластера, городская администрация ведет переписку с Росимуществом по вопросу реставрации здания в рамках реализации проекта туристического кластера», — пояснил ИА REGNUM председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Станислав Тетерятник.

Вполне возможно, что в свете решений по всему туркластеру, инвесторы могли бы увидеть перспективу восстановления и дома купца Поскотинова. Как уже сообщало ИА REGNUM, решить проблему с другим историческим зданием — торговым домом «Сухов и сыновья» — власти пытаются путем необычных торгов. Здание, находящийся на ул. Мало-Тобольской 36 в Барнауле продают всего за 1 рубль. Правда, к нему прилагается «обременение»: обгоревший универмаг невозможно продать без земельного участка. Восстанавливать старинный универмаг, который сильно пострадал от пожара в 1998 году, будет непросто. Может быть по этому аукцион так и состоялся.

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И все же, хочется надеяться, что дом купца Поскотинова доживет до своих лучших дней.

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