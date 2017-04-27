Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
Мансарда «Четверть часа о высоком» — Авторское радио Дмитрия Тёткина утром четверга
Дмитрий Тёткин, 27 апреля 2017, 08:30 — REGNUM
Выпуск XXVII, где гость оказывается в полной мере личностью исторической, поскольку рассказывает множество историй и напоминает эпоху возрождения разнообразием увлечений. Человек, который был туристом, юристом, парапланеристом, химиком и преподавателем в планетарии. А в свободное время ещё и паломником-философом. Стоит ли говорить, что юность и молодость героя проходила в сумасшедшие 90-ые. Да и эфир на границах разных безумий. Чтобы у Вас не было подозрений в том, что гость просто хорошо сочиняет — мы сопровождаем наш разговор множеством фотографий.
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Мансарда «Четверть часа о высоком»
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