Пятница, 28 Апреля 2017 года
22:33:43 МСК

Вещи из могил старого барнаульского кладбища отправили в музей

Культура

Аптечные и парфюмерные сосуды, предметы религиозного культа (кресты, медальоны, кадило), монеты, пуговицы, нагрудные знаки, а также обручальное кольцо, горожане смогут увидеть в самое ближайшее время

2
Вещи из потревоженных могил старого барнаульского кладбища
Иллюстрация: Сайт Барнаула
Вещи из потревоженных могил старого барнаульского кладбища

Барнаул, 11 апреля 2017, 13:12 — REGNUM  Фонды барнаульского музея «Город» пополнились уникальными экспонатами с археологических раскопок в парке «Нагорный». Это аптечные и парфюмерные сосуды, предметы религиозного культа (кресты, медальоны, кадило), монеты, пуговицы, нагрудные знаки, а также обручальное кольцо (всего более 300 единиц хранения), сообщает сегодня, 11 апреля, официальный сайт Барнаула.

1
Вещи из потревоженных могил старого барнаульского кладбища
Иллюстрация: Сайт Барнаула
Вещи из потревоженных могил старого барнаульского кладбища

Исследование территории бывшего нагорного кладбища, с прошлого года ставшей частью туристического проекта «Барнаул-горнозаводской город» осуществляли ведущие археологи Барнаула.

Читайте также: Барнаул получит свой «Арбат» и двухуровневую набережную

«В настоящее время находки ставятся на государственный учет. Значительная часть их будет выставлена в зале музея в ближайшее время», — отметили в пресс-центре городской мэрии.

2
Вещи из потревоженных могил старого барнаульского кладбища
Иллюстрация: Сайт Барнаула
Вещи из потревоженных могил старого барнаульского кладбища

Как уже сообщало ИА REGNUM, с конца 18-го века и в течение более полутора столетий Нагорное кладбище Барнаула было местом упокоения многих поколений барнаульцев, в том числе и тех, кто оставил заметный след в истории города.

В 30-х годах 19 века Нагорное кладбище вместе с находившимся там храмом в честь святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна были снесены, а могилы уничтожены. В советские годы там организовали ВДНХ, а в современности местность стали называть Нагорный парк.

Работы по воссозданию храма святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна были начаты 31 июля 2014 года. Тогда было решено, что он станет частью мемориального комплекса, который расположится на территории Нагорного парка. В связи с этим могилы упокоенных барнаульцев пришлось вновь потревожить. Возникла угроза вандализма. На помощь призвали археологов: они извлекли и исследовали найденные останки.

По данным епархии, последнее упокоение предки барнаульцев, чьи могилы пришлось потревожить, нашли в специальной нише — крипте, обустроенной в основании воссозданной церкви.

Читайте ранее в этом сюжете: Упокоение предков: в Барнауле освятили храм бывшего Нагорного кладбища

Читайте развитие сюжета: Находки из разрушенных могил барнаульцев озадачили историков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Защита культурного наследия
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Андрей АрешевКарабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: на троих поговорили, а дальше?
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Украина проигрывает ЛНР по доступности цен на самое необходимое
ЛуганскЛНР Экономика ДНР и ЛНР Экономика
NB!
28.04.17
ООН: Антироссийские санкции оказались неэффективными
Нью-ЙоркСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.04.17
Москва второй день подряд стоит в девятибалльных пробках
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
28.04.17
«Бизнес может компенсировать курортный сбор туристам услугами или скидками»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Валентин ИлюшинВ музей прорыва блокады Ленинграда привезли танки
КировскЛенинградская областьРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
28.04.17
Значительный поток наркотиков в РФ идет с Украины — Путин
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Политика
NB!
28.04.17
Тиллерсон: Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна
Нью-ЙоркСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
28.04.17
МИД РФ: Москва учтёт стратегические последствия принятия Черногории в НАТО
МоскваРоссия Вступление Черногории в НАТО Политика
NB!
28.04.17
Офшор в Крыму: «Инвестиции не с Запада, но из Латинской Америки и АТР»
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Экономика
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 28 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.04.17
ДНР ожидает на майские праздники провокации со стороны ВСУ
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
28.04.17
«Главный эффект от сборов – мы прекратим терять курортную инфраструктуру»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Италия: «Спасающие мигрантов в море НПО связаны с контрабандистами»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
28.04.17
Шаг к алкоголизации: торговлю водкой через интернет считают неприемлемой
МоскваРоссия Алкоголизм и борьба с ним Экономика
NB!
28.04.17
В 2018 году флот России получит первую атомную «Суперакулу» с «Калибрами»
МоскваРоссия Военно-морской флот Техника
NB!
28.04.17
Кавминводы без курортного сбора не превратить в «мировой курорт»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Коррупция в департаменте Югры: новые дела и фигуранты
Ханты-МансийскРоссия Коррупция Происшествия
NB!
28.04.17
Борис МарцинкевичЭнергетический фундамент России
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовТайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
ещё главное