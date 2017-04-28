Вещи из могил старого барнаульского кладбища отправили в музей

Барнаул, , 13:12 — REGNUM Фонды барнаульского музея «Город» пополнились уникальными экспонатами с археологических раскопок в парке «Нагорный». Это аптечные и парфюмерные сосуды, предметы религиозного культа (кресты, медальоны, кадило), монеты, пуговицы, нагрудные знаки, а также обручальное кольцо (всего более 300 единиц хранения), сообщает сегодня, 11 апреля, официальный сайт Барнаула.

Исследование территории бывшего нагорного кладбища, с прошлого года ставшей частью туристического проекта «Барнаул-горнозаводской город» осуществляли ведущие археологи Барнаула.

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«В настоящее время находки ставятся на государственный учет. Значительная часть их будет выставлена в зале музея в ближайшее время», — отметили в пресс-центре городской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с конца 18-го века и в течение более полутора столетий Нагорное кладбище Барнаула было местом упокоения многих поколений барнаульцев, в том числе и тех, кто оставил заметный след в истории города.

В 30-х годах 19 века Нагорное кладбище вместе с находившимся там храмом в честь святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна были снесены, а могилы уничтожены. В советские годы там организовали ВДНХ, а в современности местность стали называть Нагорный парк.

Работы по воссозданию храма святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна были начаты 31 июля 2014 года. Тогда было решено, что он станет частью мемориального комплекса, который расположится на территории Нагорного парка. В связи с этим могилы упокоенных барнаульцев пришлось вновь потревожить. Возникла угроза вандализма. На помощь призвали археологов: они извлекли и исследовали найденные останки.

По данным епархии, последнее упокоение предки барнаульцев, чьи могилы пришлось потревожить, нашли в специальной нише — крипте, обустроенной в основании воссозданной церкви.

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