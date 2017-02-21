Алтайский край попал в пятерку регионов с самыми дешевыми блинами

Барнаул, , 10:33 — REGNUM Жителям Алтайского края приготовление блинов обходится дешевле, чем другим сибирякам. Такой вывод можно сделать из исследования о стоимости продуктов для блинов в разных регионах России, проведенного редакцией портала Agro2b.ru в преддверии Масленицы.

Для этого авторы взяли из Госстатистики среднюю стоимость продуктового набора, который нужен, чтобы приготовить 30 блинов. Сравнению в итоге подвергли стоимость молока, яиц, муки, подсолнечного масла, сахара и соли.

В Алтайском крае на такой набор потребители тратят 70 рублей 18 копеек. Меньше стоимость блинов оказалась в Татарстане (68,23 рубля), Рязанской области (69,08 руб.), Оренбургской области (69,99 руб.) и Мордовии (70,01 руб.).

А вот самые дорогие блины смогут приготовить себе жители северных и восточных регионов России.

«Антилидером нашего рейтинга стал Ненецкий автономный округ, где стоимость 30 блинов в среднем равна 152 рублям 18 копейкам. Не может похвастаться бюджетным угощением и Магаданская область, в которой для приготовления блинов придется заплатить 148 рублей 74 копейки. Немного дешевле стоит испечь традиционное масленичное блюдо в Ямало-Ненецком автономном округе — 132 рубля 66 копеек. А в Камчатском и Приморском краях стоимость блюда равна 127 рублям 68 копеейкам и 121 рублю 65 копейкам соответственно. Зато жители этих регионов смогут побаловать себя, завернув в блины начинку из деликатесных сортов рыбы и местных ягод — голубики, морошки, клюквы», — отмечают авторы исследования.

По их данным, на подорожание главного масленичного угощения в этом году повлияло увеличение цены на яйца и подсолнечное масло (Рязанская область) и значительное подорожание молока — самого дорогого ингредиента для блинов (Татарстан, Мордовия, Оренбургская область).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года Алтайский край вошел в пятерку регионов Сибири с минимальным ростом цен на продукты питания.

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