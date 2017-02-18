Ольга Пушкарёва, , 10:43 — REGNUM

Жители подмосковного Подольска опасаются закрытия Центра традиционной русской культуры, хотя чиновники уверяют, что оснований для этого нет. Причиной тлеющей проблемы специалисты считают искреннее непонимание управленцами самой сути такого явления, как традиционная культура, и методов работы с ней. Решение проблемы предлагает Общероссийский народный фронт, с учётом особой ситуации, сложившейся в столичном регионе.

Более тысячи подписей собрала в конце января интернет-петиция «Не допустить закрытия Центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки», адресованная Министерству культуры РФ. «Невозможно представить себе, что центр «Истоки» прекратит свою деятельность!» — пишет автор петиции из Подольска.

Буквально на следующий день на городском сайте вышла статья «Фольклорный центр «Истоки» не закроют, и не собирались». А ещё через день представители «Истоков» встретились с руководством города. Чиновники уверили всех в полной поддержке центра и отсутствии планов его закрытия, вежливо попеняв за безосновательную истерику в соцсетях и за обращение не напрямую к замглавы, а сразу к широкой общественности.

Что же встревожило горожан? Ведь «Истоки» существуют без малого сорок лет. Фольклорный ансамбль, созданный Еленой Бессоновой в 1978 году, с 1993-го получил статус центра, десяток ставок со временем вырос более чем вдвое, по 15−27 тыс. руб., на них сегодня работают 15 сотрудников, 21 творческий коллектив, в них занимаются более 400 детей, а со взрослыми — под полтысячи. В 2015 году городское контрольно-ревизионное управление выявило нецелевое использование средств, связанное с невыполнением муниципального задания. Как пояснили сотрудники центра, в муниципальное задание просто невозможно вписать львиную долю их работы. Проведение фольклорно-этнографических экспедиций, расшифровка и описание собранного материала, исследовательская, издательская работа, проведение экспертиз и многое другое не вписывается в круг «услуг», интересующих городские власти. Для муниципалитета несущественно, что за 30 лет проведено 67 фольклорно-этнографических экспедиций по восьми районам Подмосковья, Тульской, Орловской областям, фонды аудио‑ и видеозаписей только по Московской области насчитывают более 10 тыс. записей, а фонд объектов материальной культуры южного Подмосковья — около 200 единиц хранения.

«В течение 2016 года сотрудники комитета культуры администрации Подольска неоднократно критиковали выступления «Истоков» на конкурсах, концертах, праздниках, — пояснила автор петиции. — Мол, посмотрите на другие коллективы — поют громко, весело, все слова понятны, костюмы красочные. Не то, что у вас. Значит, плохо работаете, исправляйтесь. И ставили в пример псевдофольклорную «клюкву». Для настоящих профессионалов из «Истоков», живущих фольклором, такие претензии звучат как откровенное оскорбление. Регулярные проверки деятельности центра, критика со стороны представителей комитета по культуре и постоянное давление создавали нервозную обстановку среди педагогов и руководства центра, мешали творческой работе, и даже послужили причиной ухода некоторых специалистов». Ходили по городу и разговоры об оптимизации центра до формата студии, с сокращением финансирования, штата и дальнейшим угасанием масштабной работы, в первую очередь, научной.

Последней каплей в чаше терпения родителей стало обсуждение в администрации новогоднего представления «Снежная история». Спектакль прошёл с аншлагом. Тем не менее, художественному руководителю центра было заявлено об отсутствии у неё художественного вкуса и о запрете постановки к показу. И только после интернет-протестов администрация «благословила» спектакль.

«У нас совершенно ничего не происходит, это всё надумано, поднята искусственная волна, не основанная ни на чём. Центр успешно продолжает работать, всем вовремя выплачивают зарплату, никаких вопросов. Наоборот, мы гордимся его работой, — заверил ИА REGNUM председатель комитета по культуре и туризму администрации Подольска Борис Денисов. — В последние годы для культурно-досуговых учреждений существуют четыре показателя: количество клубных объединений, количество занимающихся в них детей, количество проведённых мероприятий и количество участников этих мероприятий. Всё. Эти показатели центр успешно выполняет. Вся остальная его деятельность не является значимой для тех, кто отвечает за финансирование. Если будут какие-то рекомендации об изменении направления работы центра или о появлении нового типа учреждений культуры, мы будем рады. Но пока речи об этом нет, а это уровень Российской Федерации». С этой проблемой столкнулся не только Подольск, и нигде пока она не решена, добавил чиновник. И отметил, что выезды фольклористов по деревням считаются командировками.

Особо Денисов подчеркнул, что в Подольске тем же самым занимается и другое учреждение культуры — школа «Моя Русь». Разницы между фольклористами и «народниками» он искренне не видит. Ведь и те, и другие наряжаются в сарафаны и поют народные песни.

Разница очень простая. Её можно сравнить с различием между спортом и физкультурой. В центре внимания «народника» — артист на сцене и репертуар. Народные отделения институтов культуры десятилетиями готовят специалистов по организации досуга. В центре внимания фольклориста — местный житель как носитель традиции, чётко вписанный и в пространственную шкалу, и во временную. На основе знаний о традициях могут возникать, и возникают сценические представления, но они менее зрелищны, а главное, вторичны по отношению к знаниям. Для «народника» традиция — объект сценического воплощения, амплуа, а для фольклориста — образ жизни. Наиболее явно это различие выражается в том, что ни в домах народного творчества, ни в учреждениях типа подольской «Моей Руси» нет филологов-фольклористов. Они там не предусмотрены, не нужны. Если на сайте «Моей Руси» раздел «Достижения» заполнен дипломами фестивалей, то в активе «Истоков» таких дипломов меньше, но есть награды конкурса народного костюма, традиционной игрушки, отмечено участие в научных конференциях и их организация, семинары и лекции, проведённые в разных регионах. Выпускники центра поступают в вузы по целому спектру специальностей, связанных с традиционной культурой.

Сдвиг культурных приоритетов с развлечения на просвещение подчёркивает заместитель руководителя Государственного центра русского фольклора (ГЦРФ) Екатерина Дорохова. «В последние годы разрабатываются региональные модели этнокультурных центров, они значительно различаются, — отмечает она. — Государственные модельные стандарты для учреждений клубно-досугового типа не учитывают специфику множества центров, возникших стихийно, работающих вне системы культурно-досуговых организаций и по сути являющихся яркой формой общественной активности в области традиционной народной культуры. И главное, в этих стандартах весьма слабо отражены современные представления о традиционной народной культуре и нематериальном культурном наследии. Прежнее понимание было направлено исключительно на предъявление результатов деятельности коллектива художественной самодеятельности. Оно основано на представлении о культуре как о сфере развлечения, как об определённом наборе услуг, который должен приносить доход бюджету. При таком отношении практически не учитывается чрезвычайное разнообразие культурных традиций народов нашей страны и её отдельных регионов. Наше богатейшее культурное наследие предстаёт в усечённом, и часто в искажённом виде. Современное понимание традиционной народной культуры выдвигает на первый план ценность её аутентичных форм, актуальных для конкретных регионов, повышение их статуса в обществе, особенно у детей и молодёжи, воспитание уважения и любви к своему наследию, к своей малой родине, повышение уровня и количества знаний о народной культуре, укрепление в обществе традиционных морально-этических ценностей, отражённых и воплощённых в нашем великом культурном наследии. В отличие от нынешних количественных показателей, новая культурная политика предполагает разработку системы новых критериев, отражающих конкретные зримые результаты воспитательного, просветительского и морально-этического характера». По мнению Дороховой, сегодня нужно не только и не столько увеличение финансирования, сколько укрепление координации всех элементов системы, работающей с народными традициями, вовлечение всех ресурсов в сферу государственной культурной политики, а ключевыми должны стать не формы деятельности, а их конкретное наполнение.

А живы ли ещё народные традиции, тем более, в столичном регионе? Специалисты в этом не сомневаются. Ведь сами сетования на то, что «старики-то, которые что-то помнили, уж повымерли», стары, как сама фольклористика. Однако по сей день никто не пытался исследовать состояние традиций в Московской области, не считая некоторых разрозненных не системных исследований в отдельных районах на протяжении более века, отмечает заведующая отделом научных исследований ГЦРФ Варвара Добровольская. Сегодня регион, претендующий на лидерство, второй в России по численности населения и по размерам бюджета, представлен в Каталоге объектов нематериального культурного наследия Министерства культуры РФ крайне скудно, особенно в сравнении с соседней Владимирской областью, где несколько лет планомерно работали специалисты ГЦРФ. Ни у подмосковных, ни у местных властей не возникает запроса на исследования своих народных традиций. Этот пробел региональной культурной политики, несколько прикрытый во многом благодаря работе подольских «Истоков», Добровольская неоднократно подчёркивала в рамках работы подмосковного отделения Общероссийского народного фронта. ОНФ стал площадкой, где был намечен первый шаг к решению этой проблемы.

«Полноценное финансирование такого масштабного учреждения, как «Истоки», едва ли под силу местному бюджету. С другой стороны, в Подмосковье нет ни регионального центра традиционной народной культуры, ни областного дома народного творчества, — сообщил ИА REGNUM руководитель исполкома подмосковного отделения ОНФ Алексей Даутов. — По мнению наших экспертов, из всех подмосковных учреждений именно «Истоки» ведут наиболее глубокую, системную научно-методическую работу с традиционной народной культурой Московской области, поэтому целесообразно создать областной центр традиционной народной культуры в Подольске, на базе «Истоков». В частности, это было одним из общественных предложений ОНФ, выработанных на нашем культурном форуме «Сохранение и созидание» летом 2016 года. На днях мы передали эти предложения областному министерству культуры, в том числе рекомендацию придать центру «Истоки» статус регионального».

За 2016 год правительство Подмосковья реализовало 15 из 24 рекомендаций регионального отделения ОНФ. На 2017 год активисты ОНФ вручили губернатору Андрею Воробьёву перечень из нескольких десятков общественных предложений.

Министерство культуры РФ, со своей стороны, сегодня ставит целью сбор предложений экспертов для создания сети центров традиционной народной культуры. Об этом заместитель министра культуры РФ Александр Журавский рассказал на всероссийском совещании «Центры традиционной народной культуры и перспективы их развития на период 2017—2020 гг.», в котором приняли участие 82 специалиста из 48 регионов России. По словам Журавского, культура должна стать одним из приоритетных проектов развития страны, которых пока насчитывается 11. Одну из задач минкульт видит в создании широкого общественного фольклорного движения, которое будет предлагать правительству и президенту новые проекты для поддержки, в первую очередь сетевые. «Между системой домов народного творчества и центрами традиционной народной культуры никаких недоразумений нет, все мы будем вместе работать на общее благо», — подчеркнул замминистра. Он призвал специалистов рассказывать о лучшем опыте работы журналистам, а также делиться с ГЦРФ идеями по выстраиванию проектного взаимодействия со смежными отраслями.

«Мы постараемся оказать содействие выполнению предложения ОНФ в Московской области», — заверил Журавский ИА REGNUM. И пояснил, что работа по выстраиванию системной работы с народными традициями в рамках новой государственной культурной политики рассчитана на 2017−2018 годы.

Тем временем, некоторые местные центры традиционной народной культуры уже «оптимизированы» практически подчистую. Фольклористы из городов и сёл России, радуясь за подмосковных коллег, планируют наладить контакты со своими отделениями Народного фронта. Тем более, что специалистов по традиционной культуре давно уже объединяют и ГЦРФ, и дома народного творчества, и Российский фольклорный союз, созданный в 1989 году и имеющий отделения в 65 регионах страны.