Детям-сиротам в Чувашии оплатят получение двух рабочих профессий

Чебоксары, , 16:45 — REGNUM В Чувашии вводятся дополнительные гарантии социальной поддержки для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это коснётся детей-сирот, которые смогут бесплатно дополнительно получить рабочие профессии, а также будут обеспечены социальной стипендией в период беременности и отпуска по уходу за ребёнком. Соответствующее решение принял Госсовет Чувашии 16 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Решение принимается в соответствии с федеральным законодательством. Согласно проекту закона, детям-сиротам будет предоставлено право освоить за счёт республиканского бюджета ещё одну программу профессиональной подготовки по рабочим профессиям, то есть бесплатно получить и вторую профессию. Кроме того, студенты-очники, потерявшие во время обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения. Те, кто обучался на коммерческой основе, продолжат обучение бесплатно за счёт регионального бюджета.

Помимо этого, данные категории лиц будут находиться на полном государственном обеспечении и получать социальную стипендию в период беременности и во время декрета до достижении ребёнком возраста трёх лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому Минобразования Чувашии в подведомственных техникумах и колледжах, более 72% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (или 543 человека), в 2016—2017 учебном году выразили желание воспользоваться правом на получение дополнительной рабочей профессии бесплатно.

По расчётам Минобразования республики, расходы на организацию обучения одного обучающегося в среднем составляют 59 тыс. рублей в год. В случае использования 543 сиротам данных прав из бюджета потребуется 32 млн рублей в год. Кроме того, в прошлом учебном году в период обучения обоих родителей или единственного родителя потеряли семь студентов: на обеспечение выплаты стипендий и приобретение учебной литературы, письменных принадлежностей в расчёте на одного человека потребуется 19,7 тыс. рублей в год.