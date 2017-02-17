Путин поддержал предложение Минкультуры продлить контракт директора ГАБТ

Москва, , 15:34 — REGNUM

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку предложения Минкультуры о том, контракт Государственного академического Большого театра (ГАБТ) с его генеральным директором Владимиром Уриным был пролонгирован. Президент поддержал инициативу в ходе встречи с главой Минкультуры Владимиром Мединским сегодня, 17 февраля.

Мединский обратился к президенту с просьбой поддержать продление контракта. По его словам, ГАБТ успешно работает, и немалая заслуга принадлежит руководителю театра.

«Разумеется. С удовольствием это сделаю, конечно, поддерживаю», — сказал Путин.

Напомним, Урин руководит Большим театром с 2013 года. За время его руководства проведена реконструкция ГАБТ.

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