Путин поддержал предложение Минкультуры продлить контракт директора ГАБТ
Москва, 17 февраля 2017, 15:34 — REGNUM
Президент России Владимир Путин высказался в поддержку предложения Минкультуры о том, контракт Государственного академического Большого театра (ГАБТ) с его генеральным директором Владимиром Уриным был пролонгирован. Президент поддержал инициативу в ходе встречи с главой Минкультуры Владимиром Мединским сегодня, 17 февраля.
Мединский обратился к президенту с просьбой поддержать продление контракта. По его словам, ГАБТ успешно работает, и немалая заслуга принадлежит руководителю театра.
«Разумеется. С удовольствием это сделаю, конечно, поддерживаю», — сказал Путин.
Напомним, Урин руководит Большим театром с 2013 года. За время его руководства проведена реконструкция ГАБТ.
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