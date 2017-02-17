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В Госдуме предложили направить на «Евровидение» Кобзона и хор Александрова

Культура
Россия согласилась принять участие в конкурсе

Москва, 17 февраля 2017, 14:52 — REGNUM  В Госдуме предложили отправить на «Евровидение» депутата Иосифа Кобзона, а также хор им. Александрова на конкурс «Евровидение», передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля

«Россия согласилась опять участвовать… Мое предложение, дай Бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова на 9 мая в Киев», — сказал депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия»).

«Именно на 9 мая в Киеве, матери городов русских, назначен впервые в истории, никогда Евровидение 9 мая не начиналось, вот этот песенный, это шоу такое, которое может при попытках известных там сил превратиться в шабаш», — говорит парламентарий.

Ранее появилась информация, что на «Евровидение-2017» решено отправить финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова, позднее представители «Первого канала» заявили журналистам, что решение о российском участнике пока не принято.

Вместе с тем Киев столкнулся с серьезными трудностями при подготовке конкурса «Евровидение-2017» из-за отказа от работы команды организаторов музыкального фестиваля. Об этом пишет американской газеты The New York Times.

Читайте ранее в этом сюжете: NYT сообщила о проблемах Киева в организации «Евровидения»

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