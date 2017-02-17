Создано движение по сохранению культурного наследия народов РФ

Общественное движение будет официально зарегистрировано и приступит к работе в ближайшее время

Москва, , 13:18 — REGNUM На всероссийском совещании в Министерстве культуры создано общественное движение по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, сообщили в Минкультуры РФ.

Движение будет официально зарегистрировано и приступит к работе в ближайшее время. Следующее совещание пройдет в селекторном формате и будет посвящено обсуждению законодательных инициатив по сохранению наследия.

Напомним, 16 февраля в Минкультуры России прошло всероссийское совещание «Центры традиционной народной культуры и перспективы их развития на период 2017—2020 гг.», в котором приняли участие 82 специалиста по сохранению и актуализации нематериального культурного наследия из 48 регионов Российской Федерации.