Правительство РФ одобрило проект некоммерческого показа старых фильмов

Допускается показ без прокатного удостоверения в музеях, библиотеках, научных или образовательных организациях

Москва, , 13:07 — REGNUM Правительство России одобрило проект, по которому допускается некоммерческий показ старых российских фильмов без прокатного удостоверения в музеях, библиотеках, а также в научных и образовательных организациях, сообщается на сайте правительства РФ.

Данным проектом допускается некоммерческий показ без прокатного удостоверения в музеях, библиотеках, научных или образовательных организациях, располагающихся на территории РФ, перешедших в общественное достояние фильмов, созданных в Российской империи или СССР.

Законопроект рассмотрен и одобрен 23 января 2017 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 51 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.