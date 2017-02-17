Финский режиссер Аки Каурисмяки завершает карьеру

Первой из 18 полнометражных картин режиссера была лента «Преступление и наказание»

Берлин, , 12:13 — REGNUM Финский кинематографист Аки Каурисмяки намерен завершить режиссерскую карьеру. Такое заявление Каурисмяки сделал на Берлинском кинофестивале, в конкурсную программу которого включен его фильм «По ту сторону надежды», передает телерадиокомпания Yle.

По словам 59-летнего режиссера, он испытывает усталость и хочет наконец-то начать жить своей жизнью.

«Конечно, я и раньше об этом говорил, но сейчас точно: adiós. Вполне возможно, что этот фильм станет последним», — пояснил режиссер.

Первой из 18 полнометражных картин, снятых Каурисмяки, стала лента «Преступление и наказание» (1983) по мотивам одноименного романа Достоевского. Действие большинства фильмов происходят в родном городе режиссера — Хельсинки, при этом главную женскую роль почти во всех исполняет Кати Оутинен.

Среди работ Каурисмяки — фильмы «Ленинградские ковбои едут в Америку», «Жизнь богемы», «Береги свою косынку, Татьяна», «Гавр». Картина «Человек без прошлого» в 2002 году получила Гран-при Каннского кинофестиваля и вошла в число претендентов на «Оскар» годом позже. Однако режиссер на церемонию в Лос-Анджелесе не приехал в знак протеста против войны в Ираке.