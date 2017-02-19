Раскол России надвое: в главном мелочей нет

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В результате церковных реформ и патриарха Никона и дальнейшего церковного раскола почти половина населения страны было объявлено вне закона

Ровно 366 лет назад, 19 февраля 1651 года в Российском государстве началась церковная реформа патриарха Никона, которая оставила глубокий след в истории государства. Результатом этой реформы стал глубокий раскол среди русского населения. Он затронул широкие народные массы и проник в политику государства того периода. В борьбе с расколом тысячи людей перенесли тяжелые муки, исковерканы судьбы тысяч людей, в том числе детей.

С чего все началось?

О необходимости церковной реформы в России начали говорить еще в 1640 годы. Тогда в Москве появился «кружок ревнителей благочестия», участники которого выступали за унификацию церковных текстов в богослужении. В церковных книгах были значительные разночтения, произошедшие зачастую из-за ошибок переписчиков. Но члены кружка не могли прийти к единому мнению относительно вопроса, на основе каких книг вносить изменения. Одна часть предлагали в качестве образца взять древнерусские церковные книги, а другая часть предлагала брать за основу греческие книги.

В разрешении этой дилеммы роль сыграли несколько факторов. К тому времени уже централизованное русское государство требовало унификации всех церковных правил и обрядов. А стремление государства упрочить свое международное положение среди православных стран сыграло в пользу выбора унификации по образцу греческих книг. Кроме того, в правительственных кругах была популярно теория о Москве как о Третьем Риме, которая была выдвинута еще при Иване Грозном псковским старцем Филофеем. Согласно этой теории, после христианского раскола 1054 года центром Православной церкви стал Константинополь, а после его падения в 1453 году на этот статус имеет право Москва. Но для подтверждения этого статуса была необходима поддержка греческой церкви. А для этого надо было проводить богослужение по греческим правилам.

Историки также обращают внимание на желание государства стабилизировать внутриполитическую обстановку с помощью этой реформы. Установления единообразия правил церковной жизни, по мнению власти, становилось важным инструментом поддержания национального единства в государстве, которое еще недавно пришло в себя после смутного времени и иностранной интервенции. Кроме того, в 1654 году по решению Переяславской Рады к Российскому государству присоединилась западная Украина, где православная литургия проводилась по греческим канонам. Унификация способствовала объединению Малороссии с Россией.

«Собиный друг» царя

Церковный раскол связан с именем патриарха Никона, в миру известного как Никита Минин. Родился будущий патриарх в 1605 году в семье мордовского крестьянина в селе Вельдеманово Нижегородской губернии. По воле родителей он стал священнослужителем и на этом поприще сделал блестящую карьеру. В 38 лет он получил высокий духовный сан игумена Кожеозерского монастыря в Архангельской губернии, а через три года уже стал архимандритом Московского Новоспасского монастыря. Карьера его пошла в гору после того, как в 1646 году, будучи игуменом Кожеозерского монастыря приехал по монастырским делам в Москву и был представлен царю Алексею Михайловичу. Семнадцатилетнему государю понравился игумен и он оставил Никона при дворе и впоследствии способствовал получению им сана Новгородского митрополита. Но в 1651 году Никона вернули в Москву и с этого момента влияние его на царя только возрастало. Через год он при поддержке государя стал патриархом после смерти патриарха Иосифа. С этого времени церковная реформа шла при полном участии и непосредственном руководстве Никона. Влияние Никона на царя была настолько велика, что царь называл его «собиным (особенным) другом».

Суть реформ

Получив полную поддержку царя, патриарх смело проводил церковную реформу. Главные обрядовые изменения были в следующем:

— крещение не двумя, а тремя перстами. Это нововведение вызвало особенно противодействие сторонников старых обрядов.

— замена земных поклонов поясными

— написание «Иисус» вместо «Исус»

— движение верующих в церкви мимо алтаря не по солнцу, а против него.

— сокращение просфор (богослужебный хлеб) для литургии

— произношение «Аллилуйа» в церковном пении три раза вместо двух

Изменения были внесены и в некоторые правила иконописи. Все книги и иконы, написанные по старым образцам, подлежали уничтожению.

Реформы Никона встретили жесткое сопротивление со стороны определенной части духовенства, что впоследствии привело к глубокому расколу. Наиболее упорными и последовательными противниками Никона стали «кружок ревнителей благочестия», куда раньше входил сам Никон. Они говорили, что недопустимо введение «латинства», потому что греческая церковь в России считали «испорченной» еще со времен Флорентийской унии 1439 года, которую впоследствии отказались принять православные христиане. Для верующих нововведения Никона выглядели как серьезное отступление от традиционного канона, богохульством. Так, крестное знамение, совершаемое новым способом, расценивалось как неуважение к самому Господу. Ведь из трех пальцев получался «кукиш Богу».

Возникновение раскола и движения старообрядчества

Однако Никон при поддержке царя последовательно и жестко продолжал проводить реформы. На Московском соборе 1656 года анафеме были преданы те, кто держался двуперстного крестного знамения. Противники реформ Никона отлучались от церкви. Но жесткость и упорство патриарха вызывали лишь ожесточение у противников реформ. Преследуемые царскими войсками, они скрывались на окраинах страны, в труднодоступных лесах Севера, Сибири и Урала. Здесь они создавали свои старообрядческие поселения и продолжали молиться по-старому. Широко известны в истории случаи, когда при приближении карательных отрядов царя, они устраивали самосожжение, получившее название «гарь».

Примером стойкости перед давлением государственных реформ стало сопротивление монахов Соловецкого монастыря. Они оказывали сопротивление вплоть до 1676 года и выдерживал осаду царских войск. Они считали, что царь Алексей Михайлович стал слугой Антихриста. Именно в этом большинство историков видят причины фанатичного упорства сторонников раскола. Они были уверены, что Никона и его учение является порождением сатаны.

Но в этом сопротивлении историки видят и социальные причины. Большинство раскольников были крестьяне, которые таким образом не только шли за правой верой, но и освобождались в скитах от поборов помещиков. Было среди раскольников и много духовных лиц, которые не могли смириться с новыми правилами. Для них признание нововведение означало, что всю прежнюю жизнь они прожили неправильно, с чем они не могли согласиться. Были среди них посадские люди и купцы, которые конкурировали с монастырями, которые активно занимались торговлей и промыслами. Они считали, что духовенство вторгается в их сферу и все, что шло от патриарха, они принимали как зло.

Среди старообрядцев были и представители господствующих слоев, например боярыня Морозова и княгиня Урусова. Но это, скорее, единичные случаи. Но самым известным противником нионианства стал протопоп Аввакум, проповедник и известный публицист, бывший участник кружка «ревнителей благочестия». Он был священником при дворе, но когда отказался от новой религии, подвергся жестоким гонениям, пережил ссылку и страдания, смерть детей. Тем не менее, Аввакум не отказался от религии и впоследствии был заживо сожжен в «земляной тюрьме» после 14 лет заключения. Для старообрядцев главным литературным произведением стало написанное им «Житие».

По оценкам разных исследователей, во второй половине XVII века раскольниках оказалось от 40 до 50% населения страны того времени. Это, как минимум 7−8 миллионов человек. В XVIII веке старообрядцев насчитывалось в пределах трети всего населения

Размолвка царя и Никона

Амбиции и властность патриарха Никона, его бескомпромиссность и стремление ставить церковную власть выше светской, вскоре стали тяготить Алексея Михайловича. Никон активно вмешивался в светские дела и в 1658 году царь потребовал, чтобы патриарх больше не именовался великим государем. Тогда Никон в знак протеста уехал в Новоиерусалимский монастырь. Он думал, что царь уступит, но этого не произошло. Более того, Алексей Михайлович потребовал, чтобы Никон сложил полномочия патриарха. Но лишить его патриаршества он не мог. Не мог и церковный собор. Отстранить патриарха смогли только в 1666 году на Московском соборе, где участвовали два вселенских патриарха — антиохийский и александрийский. Собор поддержал царя и лишил Никона патриаршего сана. Он был заключен в монастырскую тюрьму, где умер в 1681 году.

Отстранением Никона реформы не были свернуты. Тот же Церковный собор официально утвердил новые обряды, а старообрядцев объявил еретиками. Репрессии в отношении приверженцев «старой веры» продолжились с новой силой.

Итоги и значение раскола

Безусловно, церковный раскол стал национальной трагедией для русского народа. Перестало существовать духовное единение народа и впервые в истории государства возникает вражда на религиозной почве. Впоследствии усилилась социальная разобщенность среди населения.

Распад этого царско-патриаршеского дуэта и дальнейшее заточение патриарха положило начало тому, что впредь дела церковные стали вторичны, а дела государственные — первичны. Это считается началом процесса подчинения церкви государству. Впоследствии во времена Петра Iпроцесс продолжился ликвидацией патриаршества и созданием Синода, который возглавлял назначаемый царем светский чиновник.

Некоторые историки в реформах Никона и последовавшем за ним расколе усматривают и положительный итог. Так, по их мнению, произошло укрепление международного положения России и ее связей со странами православного мира. Кроме того, появившееся старообрядческое движение внесло вклад в развитие русского искусства. Они создали ряд духовных центров, свою иконописную школу, сохранили древнерусские традиции книгописания и знаменного пения.

Рамазан Раджабов

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