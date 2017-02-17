В Сочи стартует международный фестиваль искусств Юрия Башмета

Сочи, Краснодарский край, , 08:35 — REGNUM Спектакль «Не покидай свою планету» с Константином Хабенским в главной роли 17 февраля откроет юбилейный, X Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Жителей и гостей Сочи на протяжении десяти дней ожидают концерты и представления, среди которых есть и мировые премьеры, и лучшие произведения прошлых лет, сообщают организаторы фестиваля.

Фестиваль пройдет на трех площадках: в Зимнем театре, Зале органной и камерной музыки имени А. Дебольской и на курорте «Роза Хутор». На 18 февраля намечен гала-концерт открытия фестиваля. Среди выступающих — солистка Большого театра Ольга Кульчинская, пианист Олли Мустонен из Финляндии, скрипач Массимо Кварта из Италии.

Премьерой фестиваля станет театральная постановка «Севильский цирюльник» режиссера Виктора Крамера. Также зрители увидят «Евгения Онегина» и «Фантастическую Кармен» в авторской версии маэстро Юрия Башмета. В программу праздника входят также «Вечер Балета», «Вечер Джаза», «Классика и рок».

Предусмотрен и специальный проект — «Там, где Китай встречается с Европой». Перед зрителями выступит Гонконгский оркестр китайских инструментов и камерный ансамбль «Солисты Москвы». Коллективы исполнят произведения российского и китайского композиторов Александра Чайковского и Тан Дуна.