Четверг, 16 Февраля 2017 года
19:43:40 МСК

В Калужской области открылся Международный православный кинофестиваль

Культура
Впервые за 12 лет существования доброе кино «Встречи» увидят 30 тысяч зрителей
Эмблема Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча»
Иллюстрация: Admobninsk.ru
Эмблема Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча»

Калуга, 16 февраля 2017, 19:09 — REGNUM  Церемония открытия XII Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» состоялась 16 февраля в Доме Ученых Обнинска Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации организаторов, основной миссией фестиваля является ­ показ православного образа жизни в современных условиях, а главной темой праздника кино в Год экологии назвали «Этику и эстетику экологического пространства на экране».

В 2017 году в оргкомитет фестиваля поступило более 200 фильмов из 16 стран мира. Среди них — Австралия, Афганистан, Белоруссия, Германия, Ирак, Иран, Китай, Индия, Испания, Польша, Россия, Сирия Украина, Чехия.

Впервые за 12 лет существования «Встречи» демонстрация фестивальных фильмов пройдет в 18 городах и селениях области. Как ожидается, гостями фестиваля станут актёры Андрей Мерзликин, Алексей Гуськов и другие мастера отечественного кинематографа. В программе кинофестиваля: выставки детских работ на экологическую тему, творческие встречи с режиссерами, продюсерами, писателями, молодыми кинематографистами и студентами ВГИКа.

Церемония закрытия фестиваля также пройдет в Доме Ученых Обнинска 20 февраля, на следующий день участники фестиваля отправятся в Оптину Пустынь, где отслужат благодарственный молебен.

Как сообщало ИА REGNUM , со ссылкой на президента Международного православного кинофестиваля «Встреча» монахиню София (Ищенко) за прошедшие 12 лет православное кино значительно изменилось. Если в первые годы проведения фестиваля оно было исключительно любительским, то сегодня участники представляют фильмы высокого уровня. Говоря о канонах православного кино и основном принципе отбора фильмов, монахиня София обозначила свою позицию: «Искусство должно вести человека из мрака, из темноты — к свету. Именно это задача любого искусства. Надо идти в гору и вести за собой других».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинофестивали
Главное сегодня
NB!
16.02.17
«Прибалтам не надо бояться Путина, с ним надо сотрудничать»
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
Сергей ГуркинПреступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
«Судить о КПРФ по Вороненкову – это судить о Советской армии по власовцам»
Нижний НовгородРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Станислав СтремидловскийПредприниматели Украины: «Правительство нас убивает!»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Ереванское бюро ИА REGNUMАрмения: борьба денег, кланов и дешёвый предвыборный популизм
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
16.02.17
Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Анатолий КошкинЧто предложил Путин японцам? Письмо из Японии
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
16.02.17
56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
16.02.17
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
ещё главное